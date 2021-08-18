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「居家防疫、愛零距離」 高市青年局志工拍片做公益

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高市青年局志工張氏玉(左)與阮氏明玉(右)製作「異國料理廚房-越南春捲」料理課程。圖／高市青年局提供
高市青年局志工張氏玉(左)與阮氏明玉(右)製作「異國料理廚房-越南春捲」料理課程。圖／高市青年局提供

高雄市青年局在疫情警戒期間，為使無法參加社區關懷據點活動的長者，得以在家與家人互動學習新知，共享天倫之樂，青年局志工團特別規劃「居家防疫青銀共學工作坊」服務活動，由青年志工製作內容有趣且簡單、適合長者觀看的教學影片11支，主題包括：異國料理廚房、多國語言教室、國際生活文化館、防疫健康養生館等，影片已上架至高雄市青年局官方YouTube頻道，也將提供給大寮中庄、左營聖南及甲仙大田等地社區關懷據點，提供給長者家屬，供大家在家青銀共學，防疫也養身。

青年局張以理局長表示，志工團原本預訂於暑期至社區關懷據點進行長者關懷服務，因防疫政策及據點條件式開放等限制，改採錄製線上教學影片模式，利用本身文化多樣性及影像科技專長，製作一系列極富巧思的線上趣味教學短片。張以理舉例，來自越南，目前就讀於國立高雄科技大學的志工張氏玉與阮氏明玉與本國籍志工合作，分別製作「越南春捲」料理課程及「Travel With Me」以中、日、英、越南語的多國語言教學；印尼籍志工吳秋琴則與其他志工共同創作「印尼之旅」，以飛機艙為場景，在空中向旅客介紹印尼景點、食物特產、文化與台灣的連結、印尼獨特之處等。青年局進一步說明，志工影片已上傳至該局Youtube頻道，讓市民可免費播放給家中長者觀賞。

長者與家人在家看青年志工影片青銀共學。圖／高市青年局提供
長者與家人在家看青年志工影片青銀共學。圖／高市青年局提供
志工陳姿奕等人製作「防疫健康養生館-爸媽爺奶動起來」影片截圖。圖／高市青年局提供
志工陳姿奕等人製作「防疫健康養生館-爸媽爺奶動起來」影片截圖。圖／高市青年局提供

青年 印尼 越南

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