墾丁關山夕陽因疫虧損 設靈龜剪影藝術拚觀光

被CNN評為世界12大絕美落日的墾丁國家公園關山風景區，恆春鎮公所2016年2月向墾管處收回改為收費自營，1年曾風光進帳近千萬，前年因陸客急凍首度虧損77萬元，去年受疫情影響持續虧損，今年上半年因疫情警戒三級關閉，直到降至二級才恢復人氣；恆春鎮公所除撙節開支，最近發想以海龜造型的剪影裝置藝術拚觀光，希望拉抬人氣，迎接解封後的旅遊人潮。

位於恆春半島西南側的關山風景區海拔152公尺，是觀賞墾丁西海岸夕陽的高人氣景點，日治時期曾被票選為「恆春八景」，又被CNN評為世界級12大賞落日景點之一，開放陸客來台觀光後，成為必遊景點之一；關山過去是墾管處經營維護的免費景點，景區多數是公所地，前恆春鎮長盧玉棟收回以環境清潔費名義在前後入口處收費，全票60元，鎮民免費。

因陸客急凍，關山風景區前年營運首度虧損，去年受疫情影響持續虧損，今年上半年也受衝擊，有恆春鎮代提議暫停收費，指關山賞夕陽不只風景區的賞夕陽平台，附近也可觀賞，實施收費制度後，有遊客選擇附近咖啡館或路邊免費賞景，導遊和旅行社也抱怨公所「搶錢」，如果收費不僅無法營利還因景區人事開銷虧損，不如開放自由進出，拉抬旅遊人氣，對於暫停收費建議，鎮公所表示，會繼續評估盈利狀況再決定。