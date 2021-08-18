台東長輩把「莫德納」錯稱「莫拉克」 醫護：好記就好

全台持續施打疫苗，其中，莫德納疫苗非常搶手，尤其長輩預約施打也相當踴躍，台東南迴地區長輩卻把莫德納稱為「莫拉克」疫苗，讓衛生所醫護哭笑不得。有醫護說：「長輩好記就好」。

大武衛生所主任醫師盧克凡說，可能是諧音的關係，長輩們認為莫德納唸起來不順，就把他唸成莫拉克，而莫拉克對長輩印象深刻，長輩們之間也就習慣稱莫拉克疫苗，醫護也都知道就是莫德納。

「一開始還要解釋，後來長輩好記就好！」一名護理師說，一開始長輩打來預約說要打莫拉克，當下真的霧煞煞，還得解釋是莫德納，但接二連三都聽到都是莫拉克，他們也都知道了，不會造成作業困擾啦。

縣府衛生局表示，全縣目前疫苗接種涵蓋率約35％，至8月9日止縣內65歲以上長者仍有2萬多人尚未施打第2劑，為讓長者順利接種到疫苗，縣府將動員16鄉鎮市所屬機關單位，協助長者預約登記，並同步發送通知單。