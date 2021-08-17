高雄亞洲新灣區涵蓋20項專案 議員建議改名「高雄灣」

「亞洲新灣區」是高雄市長陳其邁競選時的重要政見，今天下午，陳其邁率團隊到高市議會進行專案報告，細數20項計畫的規畫進度。議員黃捷、林于凱擔憂愛河灣遊艇港功能是否與台南安平港重疊，高雄競爭優勢何在，陳麗娜則是質疑亞洲新灣區名稱是否底定，改稱「高雄灣」是否會讓港灣所在地更具代表性。

市府都發局長楊欽富報告指出，「亞洲新灣區開發案」20項專案，包含大港橋棧庫群、三船渠暨棧4-7、候工室招商、HOLO PARK浮空劇院、愛河灣遊艇碼頭一期（高流礁群）、鼓山魚市場整建、愛河灣遊艇碼頭二期（15號碼頭）、停3用地聯開、21號碼頭招商、捷運黃線暨輕軌二階、亞灣5G AIoT創新園區、特貿三公辦都更招商、高雄軟體園區二期、亞灣智慧公宅、亞灣重劃工程、205兵工廠區徵、第五船渠遊艇碼頭、亞灣智慧科技落地、多功能都市計畫檢討、前鎮科技園區智造基地。

楊欽富說，捷運黃線讓交通更便捷性，5G AIoT創新園區廠商陸續進駐，大港橋棧庫的倉七、倉八等6棟舊倉庫，預計111年初試營運；高港候工室完成招商完成，預計年底簽約投入1億元改建，創造新夜間景點；20項專案創造年產值1372億，增加1萬6千個以上就業機會，成為城市轉型的主引擎。

高市議員發言踴躍。民進黨議員陳致中提醒市府團隊要注意疫情對進度的影響，愛河灣的遊艇產業要加速進行。無黨籍黃捷指出，鄰近的台南安平港同樣規畫遊艇港，開發準備設定為50年，產值也是高雄的10倍，擔心亞灣區遊艇碼頭沒有競爭力。時力議員林于凱則說，安平港規畫船舶200席、高雄160席，高雄應加上海洋產業與軟體科技以凸顯優勢。

陳其邁表示，愛河灣明年初招商、下半年可如期動工，高雄的面積、水域與空間潛力都比台南大，交通上還有捷運輔助，會根據不同船舶設計不同的停靠區，台南涵蓋住宅屬於休閒設計，高雄的門檻比較高，盼引進民間力量來加速愛河灣規畫。