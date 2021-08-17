淨水場引水道被沖毀 六龜多里水質濁度飆升

高雄六龜區約1500戶下午停水，還有居民打開水龍頭驚見泥水流出。台水公司第七區管理處表示，六龜淨水場原水引水道遭沖毀導致水質異常，已完成搶修，下午6時許恢復供水。

高雄市六龜區有居民今天在臉書上說，白天打開水龍頭，發現竟流出如泥流般的濁水，自嘲原本想洗澡，這下變免費「奶茶」浴，水的濁度比八八風災後還嚴重。

六龜區新威、新興、六龜、興龍、中興、文武、大津、義寶等里，下午2時起停水，台水公司第七區管理處表示，這波停水共約1500戶受到影響，預計下午6時恢復供水，對造成民眾不便表達最深歉意。

台水公司第七區管理處表示，今天上午發現水質濁度高，發現是因日前西南氣流豪雨，造成六龜淨水場原水引水道遭沖毀，加上近期山區仍陸續降雨，導致原水濁度升高且修復不易。

台水公司第七區管理處說，上午發現出水異常後就緊急關閉出水，但仍有部分濁水送出。遭沖毀的原水引水道目前已搶修完成，隨後恢復供水。

此外，大雨過後，攔河堰濁度也容易上升。受豪雨影響，高雄民生用水主要仰賴的高屏溪攔河堰河道濁度（NTU）飆升至4400度，超過淨水場可處理約600濁度。

台水公司第七區管理處表示，將引南化水庫40萬噸原水、15萬噸伏流水及備援地下水等水源支援，目前高雄地區民生供水仍無虞。