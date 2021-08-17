高雄桃源斷橋搶修策略轉向 明商討另闢東部道路可行性

高雄桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里因唯一聯外道路，明霸克露橋遭沖斷成孤島，斷橋11天，便道搶修工程，卻屢遭玉穗溪土石流中斷，還曾在無降雨情況下，無預警發生土石流，讓短期搶通機會渺茫，受困居民想下山的情緒也逐漸高漲，因此，甲仙工務段除強化施工安全，預計明天與相關單位商討，另闢東部通路。

先前受幾次土石流影響，導致搶修工程一再中斷，甲仙工務段便會同專家評估，經檢視認為，該處屬南橫公路，地質最不穩定的路段，上游玉穗溪，近期均有規模不等的土石流誘發下沖荖濃溪，流域土砂狀態極不穩定，即使未達雨量警戒標準，仍會發生土石流事件。

受困的居民，看著工程一再中斷，搶通日期無法敲定，想下山的情緒也逐漸高漲，不少居民提出，朝東部路段發進，可能較便橋搶通更有效率，因此，一再提出開放通往台東路段的方案。

公路總局甲仙工務段長陳正偉說，從南橫台東路段進入高雄桃源區孤島，是目前正在討論的方案，但台東路段目前安全性仍不足，需幾天時間清理道路，明天相關單位上午十時會勘，若此方案可行，就能盡快讓高雄孤島居民能從台東端進出，此舉將比修築斷橋便道更快的方式。