屏縣府推動「青年扎根˙屏本事」讓青年完成創業夢想
屏東縣政府推動「青年扎根．屏本事─屏東縣青年參與農再社區方案設計競賽」，從屏南到屏北，在地青年各自發掘產業潛力，例如新龍社區開設「三魚直賣所」的陳右穎；以黃荊打造社區品牌的隘寮社區潘玉燕；將泰國蝦與雞蛋糕結合的潮厝社區潮蝦青年李佳鈴、李佳燕、李羿頻；還有以雲南家鄉味打造「滇覆湯底」的定遠自治區青年魯玟言、彭薰誼、魯玟伶，成果讓人驚豔，並凸顯屏東縣政府挺青年的決心與創新力。
屏東縣長潘孟安表示，屏東縣農村再生社區物產豐富，不僅是花果天堂，更是美妝面膜的故鄉。透過農村再生計畫的擾動，藉由青年的創意發想，與農再社區產業結合，例如來自里港鄉潮厝社區李羿頻、李佳燕、李佳鈴三位青年創意發想，將社區重要產業－泰國蝦入餡，打造「潮蝦」新品牌，結合時下創業流行的行動攤車，推出泰國蝦雞蛋糕－「潮蝦燒」，顛覆大家對雞蛋糕產業的視覺與味蕾。
潘孟安強調，讓青年投入農村再生產業發展及跨域合作，和社區攜手打造全新農村再生品牌，建立彼此有利的回饋機制，與農村一同永續發展，實踐安居樂業2.0的美好願景。
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