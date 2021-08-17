房子蓋在陡坡上 高雄議員建議萬山聚落遷移至安全處

高雄茂林部落房舍集中在陡峭山坡上，盧碧颱風挾帶驚人雨量，唯一聯外道路高132線道多處受損，部落安全堪虞。高市議員范織欽指出，族人常要撤離，社區避難所太克難不舒服，長遠解決之道是把部落遷移至tikoci平台，興建高架橋梁維護聚落安全，「離災不離鄉」。市長陳其邁表示，市府組專案小處另覓避難屋適合場地，遷村須先在部落內徵詢意見凝聚共識，且由相關單位提供安全地點當考量。

茂林萬山部落位處陡峭山坡地，被列為土石流潛勢區，八八風災後一直有遷村爭論。高市議員范織欽今天在市議會質詢指出，山區雨量預估達500毫米必須強制撤離，月初以來，部落居民已經撤離兩次，對長輩與行動不便者造成很大不便，避難所上下舖床位也睡不安穩，盼將簡易避難屋改善成多功能活動中心。

范織欽說，今年雨勢導致唯一聯外道路高132線道多處路面與擋土牆出現裂縫或塌陷，其中一處路面塌陷處距離部落僅50公尺，長久來看需要遷村比較安全，族人想遷往萬山部落下方的tikoci平台，另建高架橋梁，避免因雨成為孤島。

市長陳其邁答詢指出，萬山社區避難屋位處崩塌警示區，市府秘書長楊明州組專案小組，評估其他適當安全地點並增加避難屋功能，日後若遇土石流警示，才會有較好的避難地點。