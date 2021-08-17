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楊鎮浯赴台國發會 爭取金門港埠建設計畫經費47億元

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯日前率縣府相關局處赴國家發展委員會爭取111至115年金門港埠建設計畫經費47億元。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯日前率縣府相關局處赴國家發展委員會爭取111至115年金門港埠建設計畫經費47億元。圖／縣府提供

金門縣長楊鎮浯日前率縣府相關局處赴國家發展委員會，爭取111至115年金門港埠建設計畫經費47億元，會議上楊鎮浯陳述金門發展願景及遭遇困境，極力爭取金門港埠建設計畫，獲會議決議同意支持，並賡續提報委員會審議。

國內商港建設計畫以5年為一週期制定，今年度為「國內商港未來發展及建設計畫（106-110年）－金門港埠建設計畫」之計畫終年，經通盤檢討當期計畫執行成效，並配合海運市場環境變化，分析港埠運量演變趨勢後，據以研擬發展策略與目標，並擬訂「金門港埠未來發展及建設計畫（111-115年）」。

據了解，該計畫經交通部納入「國內商港未來發展及建設計畫」轉陳行政院，並經該院責成國家發展委員會召集交通部、交通部航港局等中央主管機關，於8月10日共同會商審查，楊鎮浯日前也率縣府相關局處與會。

會議達成以下決議，包括：國內商港未來發展及建設計畫的推動，請交通部所屬單位及金門縣、連江縣政府依所訂之工作項目、期程積極辦理，期能確實達成『提供優質服務，支援客、貨、觀光及關連產業發展』之目標。

這項計畫包含4個國內商港，澎湖港、布袋港、金門港及馬祖港，計33項實質建設，總經費96.99億元；其中金門港埠建設計畫計辦理8項實質建設工作，總經費約46.99億元，由交通部補助38.14億元，縣府自籌8.85億元。

金門港計畫主軸為針對各港區加強基礎建設，滿足各港區基本客、貨運量需求，帶動地方觀光及經濟發展。執行策略包括持續推動水頭港大型旅客服務中心工程，以形塑國家門戶形象；加速料羅港北碼頭區圍堤造地工程之興建，以解決料羅港區船舶航行安全以及土方收容等問題；推動金門港遊艇基地基礎工程（第一期），以奠定水頭、九宮港區觀光遊憩港口之發展基礎。

此外，縣府也持續實現新設馬山港區之政策願景；該計畫將賡續辦理馬山港區鄰近區域基礎現況調查及綜合規劃作業。馬山港區將以對接泉州石井港為主要任務，並分流未來翔安機場可能之大規模旅運人次，降低水頭港區客運量快速成長之壓力；另以均衡區域發展為前提，除發展客運外，將納入符合多功能碼頭之使用需求，協助活絡地方經濟及促進產業轉型。

國家發展委員會日前召開會議，會議上金門縣長楊鎮浯極力爭取金門港埠建設計畫。圖／縣府提供
國家發展委員會日前召開會議，會議上金門縣長楊鎮浯極力爭取金門港埠建設計畫。圖／縣府提供

金門 楊鎮浯

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