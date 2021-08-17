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客家藍衫禮服競賽結果出爐 為今年高雄客家婚禮添亮點

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
樹德科大學生謝官妤（右）與梁家瑋（左）以及模特兒身穿「染宴」禮服。圖／樹德科大提供
樹德科大學生謝官妤（右）與梁家瑋（左）以及模特兒身穿「染宴」禮服。圖／樹德科大提供

客庄12大節慶之一的客家婚禮是客庄，已邁入第9年，由高雄市政府客家事務委員會舉辦，今年舉辦的「2021年客家婚禮－客家藍衫禮服設計競賽」為年底客家婚禮進行暖身，共選出男、女裝禮服各2件，將於客家婚禮登場，為今年活動增添亮點。

昨天的「客家藍衫禮服決賽暨發表會」，不僅為11月20日的客家婚禮進行暖身，也展現設計師對客家藍衫的想像與創意；本次獲獎的男裝由李思穎作品「灼灼」、林禎唯「狂戀藍」，女裝由林芳宇作品「蝶」、謝官妤及梁家瑋「染宴」獲選勝出，將獲得獎金2萬元。

本次獲獎的林芳宇、謝官妤與梁家瑋二人皆為樹德科大流行設計系學生；林芳宇的「蝶」作品，靈感取自翩翩飛舞的蝴蝶，以蝴蝶優美的外型及勤奮努力的寓意，結合客家藍衫設計出創新元素的禮服；色彩以靛藍色作為服裝的主色調，以紅色作為輔色，為沉穩內斂的靛藍色，增添婚禮喜慶的色彩。

謝官妤與梁家瑋二人的「染宴」，以客家桐花季為創作發想，在藍染、綁染、漸層染的布料上，將油桐花圖樣創作於布料上，並在歐式立體緹花面料繡出美麗的油桐花；運用藍衫的配色鑲緄、立領、小襟等特色與西式禮服結合，外層以可拆式馬甲與裙擺多元設計相互搭配，讓禮服彰顯多樣化的設計風格。

客家婚禮為客庄12大節慶之一，今年邁入第9年，市府也相當支持此類特色活動。客委會主委楊瑞霞說，往年客家婚禮禮服是由設計師設計製作，今年首度採取「設計競賽」方式，向全國的年輕學子、專業設計師徵稿，在傳承客家元素下，有更多突破與創新。

這次客家藍衫禮服設計競賽，從設計圖徵稿80多件作品，經過初賽評選晉級入圍，完成藍衫禮服製作，昨天以動態走秀方式發表的10套藍衫禮服，經由學界、業界組成的評審團，實體評選出男、女裝禮服各2件，於11月舉辦的客家婚禮登場，為今年活動增添亮點。

高雄市政府客家事務委員會昨天舉辦「客家藍衫禮服決賽暨發表會」，共選出男、女裝禮服各2件。圖／客委會提供
高雄市政府客家事務委員會昨天舉辦「客家藍衫禮服決賽暨發表會」，共選出男、女裝禮服各2件。圖／客委會提供
樹德科大流行設計系學生林芳宇的「蝶」作品的手稿。圖／樹德科大提供
樹德科大流行設計系學生林芳宇的「蝶」作品的手稿。圖／樹德科大提供
高雄市政府客家事務委員會昨天舉辦「客家藍衫禮服決賽暨發表會」，共選出男、女裝禮服各2件。圖／客委會提供
高雄市政府客家事務委員會昨天舉辦「客家藍衫禮服決賽暨發表會」，共選出男、女裝禮服各2件。圖／客委會提供

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