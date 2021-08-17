屏東佳冬87年前豪宅變爛樓 官民賦予老建築新生命

屏東縣古蹟、古厝保存最多的佳冬鄉六根村，其中有87年歷史、融合西洋古典和日式和風建築風格的蕭屋洋樓，在佳冬地區聚落群中獨樹一格，卻隨著時間凋零，縣文資審議前年核定歷史建築後，縣府向客委會爭取2600萬元修繕經費今天上鏟，工期1年，1樓活化為展示廳，2、3樓做民宿；佳冬文史人士形容是地方「活的博物館」的最後一塊拚圖，意義不凡。

「它在當年可是『豪宅』洋樓，是地方人的共同記憶！」茄冬文史發展協會理事長楊景謀說，蕭屋洋樓屋主蕭恩鄉於日治時期由日本政府授命，連任佳冬庄年，當時協助日本人蓋機場，常與日本軍官聯繫，1934年提供自家土地供建蓋這棟造型獨特、3層樓高、空心磚造的洋樓的招待所，主要供住宿，因客家人對所居舍宅慣常以「屋」稱之，故名為蕭屋洋樓， 一度是當地最高的建築，還有避雷針，早年可是豪宅等級。

縣府客家事務處長陳麗萍說，經考證是日本建築師栗山俊一在台灣遺留的建築作品，也是在屏東唯一使用混凝土空心磚的建物，不僅建築具獨特性和稀有性，蕭家在地方發展史也扮演重要角色；隨著時間凋零，木造結構已嚴重毀壞，地方陳情並與蕭家後代不斷溝通後，透過修繕和經營，重新賦予老建築新生命，未來委外經營展示、賣輕食、做民宿，成為文化聚點。