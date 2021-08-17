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金門太湖路塔后段設測速器 警籲民眾遵守交通免傷荷包

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖鎮的太湖路塔后段近日架設起測速器，引起民眾關注，紛紛相互提醒路過附近要多當心，以免受罰。圖／讀者提供
金湖鎮的太湖路塔后段近日架設起測速器，引起民眾關注，紛紛相互提醒路過附近要多當心，以免受罰。圖／讀者提供

金湖鎮的太湖路塔后段近日架設起測速器，引起民眾關注，紛紛相互提醒路過附近要多當心，以免受罰，金湖分局今天表示，目前測速器還未正式啟用，呼籲駕駛行經該路段，務必要注意車速，以免傷荷包。

近日有不少民眾打電話到金湖分局反映，「金湖鎮太湖路塔后段有新增測速照相設備，怎麼沒有公布？是不是要搶錢…」，警方表示，太湖路是連結金湖鎮經太武山往金沙鎮環島北路重要交通幹線，行車限速50公里，但不少民眾反映車輛用路人自太武山至新市圓環路段，有車速過快、車輛噪音過大，影響交通安全也妨礙附近居民夜間安寧。

警方說，幾經評估後特於此增設測速照相，但尚未完成佈設及公告作業，目前僅先呼籲駕駛人注意交通安全。金湖分局表示，今年1至7月份，金湖分局轄區共發生157件交通事故，較去年同期127增加30件，其中A2類(人員受傷案件)發生118件，A3類(車輛毀損案件)發生39件，均較去年增加許多。

若以7月份交通事故發生27件來看，易肇事路段以太湖路/赤東路（4起、占14％)、環島南路4段（3起、占11％)為主。警方經分析後，研判發現，太湖路段塔后段因5月份道路封閉而開放後，往來太武山雙向車流量大增，尤其塔后段下坡路段，車速容易較快，以致常發生交通事故，因此交通警察隊特別新設測速桿，希望能有效降低交通事故。

警方表示，全縣有25支測速桿取締違規(測速執法點設置(23處)及違規停車偵辨系統(2處)，設置地點都可以上金門縣警局網站，點入首頁下方公告資訊內有「測速執法點」查詢，包括經度、緯度、拍攝方向、速限，及所在位置資料都有，民眾要注意遵守速限，確保自己及其他用路人行車安全，避免荷包失血。

金湖警分局再次強調，太湖路段限速50公里，車速過快容易釀成事故，提醒民眾若不想受罰、傷了荷包，最好的方式就是遵守交通規則。

太湖路段限速50公里，車速過快容易釀成事故，警方近期也在附近架設測速器，提醒民眾遵守交通規則。圖／讀者提供
太湖路段限速50公里，車速過快容易釀成事故，警方近期也在附近架設測速器，提醒民眾遵守交通規則。圖／讀者提供

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