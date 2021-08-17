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鳳山溪汙染竟來自水資源中心藍議員要求改善設備
全國首座再生水廠「高雄鳳山水資源中心」收集鳥松、鳳山地區生活汙水，以及截流鳳山溪水進行生物二級處理，日產4.5萬噸再生水。月初鳳山溪中崙社區河段出現油汙汙染，高市議員鄭安秝追查發現是再生水廠不堪負荷排入溪流釀禍。鄭安秝今天在議會指出，專業設備應提升，不能再發生類似情況。市長陳其邁表示，市府相關單位開罰43萬元，會要求操作廠商改善應變機制。
鳳山溪上游工廠林立，汙染事件頻傳。市議員鄭安秝指出，8月1日接獲多位中崙社區居民反映，水資源中心旁溪流莫名其妙出現好多油汙，會同水利局與環保局人員會勘，當天得知油汙來自水資源中心，因雨勢過大無法負荷會「繞流」（未依許可放流口排放）排出去，汙染元凶是水利局。
鄭安秝強調，水資源中心花很多經費設立，也收取汙水處理費，豪雨來襲時，汙水廠若無法負荷大量油泥、油汙，設備應該提升，環保局要開罰，水利局也要擬定改善措施，不應該二度汙染鳳山溪。此外，日後若有類似情況，市府應該告知在地里長轉告居民，以免引發恐慌。
「這個不應該」陳其邁說，此事件環保局開罰43萬元，而且應變措施做得不夠好 ，會要求代操作廠商務必改善。
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