鳳山廚房美食聯盟店家振興券加碼優惠 效益六倍券PLUS

行政院將推振興五倍券，為協助店家發揮加乘效益，高雄市議員林智鴻今天號召鳳山區包括美食、文創、婚紗、民宿等22間店家響應加碼，推動「鳳山廚房美食聯盟 振興券加碼優惠」。現場端出澎湃特色美食，行銷鳳山觀光並協助地方產業復甦。他並建議中央將振興券面額改低至100元，友善攤商讓振興更有感。

「來鳳山吃美食、享旅遊、玩文創、拍婚紗！」林智鴻說，中央振興五倍券即將上路，高雄市長陳其邁昨天也宣布規畫加碼1000高雄券。民間組成「鳳山廚房美食聯盟」，有超過20間店響應振興券PLUS、加碼推優惠，促進消費活絡經濟。

林智鴻說，過去振興券面額分為200元、500元、1000元，民眾多到大賣場、百貨、家電等場所消費，相對來說，地方銅板小吃、特色文創商店等較難感受到振興協助。所以他藉此呼籲中央，考慮民眾消費習慣，可將振興券規畫得更完善，將振興券面額改低，友善攤商也讓振興更有感。

「鳳山廚房美食聯盟」代表Terry表示，受疫情影響，店家生意腰斬，甚至少了七、八成，許多店家挨了三個月的虧損，中央將推出的振興五倍券，店家非常期待，也紛紛串聯提出各項優惠方案，希望未來發放及使用上，可以照顧到更多地方企業、店家攤商。

協辦單位高雄市在地創生協會理事長楊書豪指出，此次響應「鳳山廚房美食聯盟」串聯，在短短的時間就收到許多店家熱情回應，包括食、衣、住、行產業，還有婚紗、攝影等各在地店家，希望透過振興券PLUS、加碼推優惠，共同行銷。

立法委員趙天麟表示，中央已宣布民眾免付1000元即可領振興五倍券，考量地方店家營運，經濟部也將研擬相關方案協助小店家。這次鳳山廚房美食聯盟串連，讓振興券PLUS，升級國家級的行銷加碼，希望用銅板價就能享受高雄美食與美好事物。