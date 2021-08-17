中秋4天連假 台澎機位18日訂位

中秋4天連假，民航局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線18日上午9時起開放訂位，共提供606架次、4萬974個座位數，其中澎湖航線佔一半以上，有402架次、2萬5998個座位數。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年中秋假期自9月18日至21日，一連4天連假。民航局規劃17日至22日為航空疏運期，共計6天，澎湖航線402架次、2萬5998個座位數，列為管制機位，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制。

旅遊處表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各航空公司航線運能，從中秋連假的架次來看已逐漸恢復航班，可適時紓緩人潮。縣府會視訂位情況，視需求適時要求航空公司增班來疏運。