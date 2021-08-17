冷凍豬肉來了 第5批1.2噸物資空勤運補桃源

桃源明霸克露橋遭沖斷，高市府今天上午協調兩架黑鷹直升機運送第5批，包含冷凍豬肉，以及花椰菜、絲瓜、地瓜、馬鈴薯等新鮮蔬菜在內約1200公斤民生物資運補上山。

日前豪雨造成桃源區明霸克露橋遭沖斷，聯外交通受阻，為照顧復興里、拉芙蘭里及梅山里501名居民生活，高市府上午協調空勤總隊兩架黑鷹直升機運送第5批約1200公斤民生物資至山區。

「想要冷凍豬肉及新鮮蔬菜！」山區居民向里長及區公所傳達部落孩子及老人均衡營養訴求，市長陳其邁隨即指示社會局處理。

社會局也在前晚準備第5批物資時，特別調度冷凍豬肉、花椰菜、絲瓜、地瓜、馬鈴薯等新鮮食材，配送山區居民所需的米、幼兒奶粉、濕紙巾、尿布及衛生棉等指定物資，物資抵達後由當地里長協助分送給居民。

社會局表示，明霸克露橋7日斷橋後，為使山區居民民生物資不中斷，市府自8日起已由直升機運補5批共約2800公斤民生物資。這段期間也隨時調度物資，並與區公所保持密切聯繫，了解交通受阻災民生活需求，調度物資即時協助。

此外，今天空勤直升機也載送2名消防人員前往復興里進行搜救桃園區民代謝宜真的任務。兩架直升機陸續在上午8時55分、9時48分起飛，分別在9時28分、10時28分抵達復興里樟山國小復興分校。其中一架直升機返航時將需醫護者載送下山，上午10時17分降落小港機場，由消防局後送病患至醫院。