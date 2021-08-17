《斯卡羅》大股頭癌末放棄急救 伍麗華：為他集氣祈禱

公視斥資1.55億元、取材1867年發生在恆春半島「羅妹號事件」事件拍攝的史詩旗艦劇「斯卡羅」，14日首播就刷新公視開台21年首播收視紀錄，總統蔡英文都在臉書推薦；開出收視紅盤之際，飾演大股頭「卓杞篤」角色的素人演員查馬克・法拉屋樂，卻驚傳癌末病危放棄急救，已由家人醫院帶返屏東縣來義鄉住家，親友和潘孟安都在臉書為他集氣祈禱。

44歲的查馬克．法拉屋樂是屏東泰武國小教導主任，台東師範學院體育學系畢業，致力推廣原民傳統文化，除了任職國小主任，是古謠傳唱隊指導老師、也教學生雕刻，更參與編寫泰武國小民族教育課本及原住民為本位的數學及國語課本；指導學童練唱排灣族的古歌謠成立古謠傳唱隊後，團隊錄製的傳統音樂專輯《唱一首好聽的歌》 曾入圍第18屆金曲獎最佳原住民音樂專輯獎，2017年獲頒師鐸獎。

屏東縣政府原民處副處長蔡文進說，很早就知道查馬克生病了，後來得知罹患淋巴癌，最近復發且轉移至其他器官，狀況危急卻不願插管治療，等同放棄急救，已從醫院接回屏東縣來義鄉住家，由家人和妻兒陪伴。原民立委伍麗華曾任武國小校長，兩人曾是同事，致力推廣原民古歌謠，交情深厚，伍麗華昨手接獲查馬克陷入半夢半昏迷的彌留狀態前往探親，凌晨1時才離去。

伍麗華也在臉書揭露，當初劇組一見查馬克就認為是「卓杞篤」的不二人選，查馬克本來意願不大，劇組請她牽線，最終答應演出，沒想到殺青後罹患罕見癌症。伍麗華說，查馬克發現生病時，有把手邊的事情放下前去治病，也做完了整個療程，沒想到以為治好了，最近卻復發，不過查馬克很低調，他心想自己都貢獻在文化傳承中，沒好好陪家人，現在是該和家人陪伴在一起了。