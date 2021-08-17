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議員提議高雄券直接發現金 陳其邁：現金無法振興經濟

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員李雅靜今質詢提到振興券無法滿足民眾需求。記者林巧璉／攝影
高雄市議員李雅靜今質詢提到振興券無法滿足民眾需求。記者林巧璉／攝影

政府振興經濟將在10月推出五倍振興券，引發沸沸揚揚的討論。高雄市議員李雅靜今市政總質詢問市長陳其邁：「市長認為人民紓困重要，還是振興經濟重要？」陳其邁提出，先紓困再振興。

李雅靜指出，政府的紓困政策讓很多必須紓困的人，條件不符合，有些不缺錢的人又都跑去申請。「因為紓困條件沒有接地氣。」李更表示，振興券不是及時雨，只是強迫人民消費、活絡經濟，但人民需要的是現金，轉眼間9月開學季又快到了，有孩子的家庭要面臨教育費、註冊費等壓力。李認為，高雄券應該直接發現金，省下印製費用，民眾本來就需要消費不用擔心錢會存起來，「因為生吃都夠了，還怕會曬干嗎？」

對此陳其邁表示，高雄券不會廣發現金，而是透過小面額的額度，鼓勵民眾至小攤商、餐飲業消費，幫助疫情受創最嚴重的小商家度過難關。

李雅靜向市府提議，凡高雄市商家收取振興券，高雄市以1.2倍兌換現金。如1000元振興券兌換1200元現金給商家，這樣一來商家會為了較高的現金兌換替高雄行銷。「假設高雄市商家搶券100億，等於高雄市政府只以20億元的費用就獲取100億元的進帳。」

陳其邁則認為這樣的做法無法吸引全國民眾到高雄消費，陳表示，「應該是讓民眾拿1000元可享受到1200元的消費，大家就會來高雄使用振興券。」李雅靜仍要求市府將上述建議帶回討論。

高雄市 李雅靜 陳其邁

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