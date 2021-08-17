第五批物資空運應援山區 居民開心：終於能換菜色了

高雄桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里因唯一聯外道路，因明霸克露橋遭沖斷成孤島，斷橋已超過一周，高市府向空勤總隊申請第五批空運，由兩架次黑鷹直升機運補約1200公斤民生物資入山。居民開心，今天終於能有新菜色，但仍期盼路趕快通！

這次空運物資包含冷凍豬肉、新鮮蔬菜、米、幼兒奶粉、濕紙巾及衛生棉等民生物資，2架直升機於上午8時許陸續起飛，也順利抵達山區卸載，接近中午時順利返抵小港機場。

近期山區居民不斷向里長、桃源區公所反應，「想要冷凍豬肉及新鮮蔬菜！」且山區生鮮食品及蔬菜不足，盼能提供不同類型物資，讓部落孩子及老人能夠均衡營養。

這項需求，市府聽到了，也只是社會局處理，這批物資由在空運前晚準備，特別調度冷凍豬肉、花椰菜、絲瓜、地瓜、馬鈴薯等新鮮食材，並且也配送山區居民所需之米、幼兒奶粉、濕紙巾、尿布及部落婦女所需的衛生棉等指定物資。

社會局表示，斷橋後，為使山區居民民生物資不中斷，市府自8日起，已空運共5批，約2800公斤民生物資，這次也特別運補民眾所需的物資，這段期間也隨時調度物資，並與區公所保持聯繫，瞭解山區居民需求。