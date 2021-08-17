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高雄券面額多少？陳其邁：朝小面額規劃

中央社 / 高雄17日電

行政院推出振興5倍券，高雄市政府加碼1000元高雄券。高雄市長陳其邁今天說，高雄券將採小面額設計規劃，使用上較方便，也較能幫助小攤商、餐飲業等受創產業。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，為振興經濟，行政院推出5倍券，高雄市政府也加碼1000元高雄券，但許多民代和攤商、小吃業者都認為應採小面額設計，才能達到提振庶民經濟效果。

陳其邁今天在議會受訪說，據他了解，中央的5倍券有兩種，一種是數位票券，採電子支付，較沒有面額問題；一種則是實體票券。但目前不清楚具體規劃，不過，他也認為還是小面額對民眾比較有利。

陳其邁說，高雄市推出的高雄券，會採小面額方式規劃，使用上較方便，也較能讓小攤商、餐飲業等受創嚴重產業受惠。

國民黨高雄市議員李雅靜今天在議會質詢時，認為應該直接發現金、省下印製費用；建議針對店家提出獎勵方式，如收取新台幣1000元振興5倍券，市府就兌換1200元現金給店家，鼓勵店家使出渾身解數去吸引外縣市消費者在高雄消費。

陳其邁答詢表示，若高雄券發放現金，消費者拿到可能會去外縣市消費，不如提供高雄券，讓消費者在高雄使用，對高雄比較有利。至於針對店家給予更多兌換金額，陳其邁說，可以檢討研議，重點是要把人潮吸引來高雄消費。

陳其邁 高雄市 行政院

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