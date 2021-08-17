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議員要陳其邁為高端背書 陳：疫苗打進身體才有保護力

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
質詢後市長陳其邁（中）與議員李雅靜談話。記者林巧璉／攝影
質詢後市長陳其邁（中）與議員李雅靜談話。記者林巧璉／攝影

高雄市議員李雅靜今市政總質詢要求高雄市長陳其邁高端疫苗背書，李雅靜提出，高端疫苗未經過三期臨床試驗，保護力令人懷疑，「請問市長敢不敢推薦市民施打高端？」陳其邁表示，高端疫苗通過政府EUA審查，也以免疫橋接上市，安全性無虞。陳其邁強調，「不管國內、國外疫苗，所有的疫苗都是打到身體內才有保護力。」

李雅靜認為陳其邁避重就輕，未正面推薦市民施打高端疫苗，「市場不敢正面回應，市民怎麼安心施打？你說政府核定的疫苗保護力是足夠的，請問數據在哪裡？」陳其邁接著說，議員能給我多少時間說明？「我可以講半小時，你要讓我講嗎？」雙方一來一往，甚至出現搶話的狀況。

李雅靜指出，中鋼員工施打莫德納疫苗20小時內猝死。連國際認可的疫苗都有這樣的狀況，國產高端疫苗的安全性更令人存疑。

聯亞疫苗日前未通過EUA審查，將提出申訴。李雅靜說，「不只聯亞要申訴，人民也應該要申訴，因政府跟聯亞簽了不平等採購合約。」李雅靜指出，合約內容明定，「廠商證明其已盡商業上最大努力而仍無法履約者，機關同意不對廠商追償已支付之契約價金。」李雅靜問陳其邁，這是否是合理、公平的合約？陳表示，緊急採購有別於一般採購，國際上莫德納也是全面補助研發。

市議員李雅靜（右）與市長陳其邁兩人針對疫苗議題多次搶話。圖／擷取自市議會網站
市議員李雅靜（右）與市長陳其邁兩人針對疫苗議題多次搶話。圖／擷取自市議會網站

高端疫苗 李雅靜 陳其邁

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