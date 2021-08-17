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議員要陳其邁為高端背書 陳：疫苗打進身體才有保護力
高雄市議員李雅靜今市政總質詢要求高雄市長陳其邁替高端疫苗背書，李雅靜提出，高端疫苗未經過三期臨床試驗，保護力令人懷疑，「請問市長敢不敢推薦市民施打高端？」陳其邁表示，高端疫苗通過政府EUA審查，也以免疫橋接上市，安全性無虞。陳其邁強調，「不管國內、國外疫苗，所有的疫苗都是打到身體內才有保護力。」
李雅靜認為陳其邁避重就輕，未正面推薦市民施打高端疫苗，「市場不敢正面回應，市民怎麼安心施打？你說政府核定的疫苗保護力是足夠的，請問數據在哪裡？」陳其邁接著說，議員能給我多少時間說明？「我可以講半小時，你要讓我講嗎？」雙方一來一往，甚至出現搶話的狀況。
李雅靜指出，中鋼員工施打莫德納疫苗20小時內猝死。連國際認可的疫苗都有這樣的狀況，國產高端疫苗的安全性更令人存疑。
聯亞疫苗日前未通過EUA審查，將提出申訴。李雅靜說，「不只聯亞要申訴，人民也應該要申訴，因政府跟聯亞簽了不平等採購合約。」李雅靜指出，合約內容明定，「廠商證明其已盡商業上最大努力而仍無法履約者，機關同意不對廠商追償已支付之契約價金。」李雅靜問陳其邁，這是否是合理、公平的合約？陳表示，緊急採購有別於一般採購，國際上莫德納也是全面補助研發。
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