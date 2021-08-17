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聯亞疫苗審查未過 陳其邁：期待政府加快疫苗取得

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
陳其邁說，希望政府可以加快疫苗取得速度，若疫苗通過專家、衛福部審查，民眾要有甚麼疫苗就打什麼，打入身體才是有效疫苗。記者徐白櫻／攝影
陳其邁說，希望政府可以加快疫苗取得速度，若疫苗通過專家、衛福部審查，民眾要有甚麼疫苗就打什麼，打入身體才是有效疫苗。記者徐白櫻／攝影

聯亞疫苗未通過EUA（緊急使用授權）。高雄市陳其邁表示，盼透過民間捐贈的BNT疫苗來補充聯亞不足部分，也期待政府加快疫苗審查或取得；民眾部分，有什麼疫苗就打什麼，輪到你打就打。

高雄市長陳其邁今早在高雄市議會接受媒體聯訪，針對聯亞緊急授權未過問題，被問及日後民眾施打額數會受影響，將來怎麼辦。

陳其邁說，要能夠加入政府施打計畫，須有嚴格審查、專家一致性看法，聯亞EUA審查沒有通過食藥署規定，當然不能加入疫苗施打選擇，中央政府很努力在國內外尋求更多疫苗，希望在疫苗審查或獲取部分能夠加快腳步；現在全台平均覆蓋率約四成，以求10月達成中央期待的60％目標。

陳其邁說，BNT的疫苗數量有很多民間捐贈，可補充一些原來規畫聯亞加入生產不足的數額，蔡總統與行政院都很努力透過商業或外交管道獲得疫苗，疫苗有多少就打多少，若通過衛福部食藥署審查，疫苗打到身體才有效，以我們現在有的國外資料來看，AZ劑、莫德納、BNT對重症、住院、死亡的保護力都相當，。

陳強調，一方面希望政府可以加快疫苗取得，二方面希望，市民就有什麼疫苗就打什麼，疫苗輪到你打就打。

疫苗 陳其邁 高雄市

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