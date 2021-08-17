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聯亞疫苗沒過 陳其邁：民間捐贈補不足數額

中央社 / 高雄17日電

聯亞COVID-19疫苗未通過緊急使用授權（EUA）審查，高雄市長陳其邁今天說，沒通過就不能供施打，相信中央很努力在向國內外尋求更多疫苗，民間捐贈疫苗也補充了聯亞不足數額。

衛福部疾管署今年5月28日與高端、聯亞兩家國產COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗廠簽約採購至少各500萬劑，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布聯亞疫苗EUA未通過。

陳其邁今天在議會受訪時表示，疫苗要能夠進行加入政府施打計畫，要有嚴格審查，也要有專家一致性看法；聯亞沒通過EUA，就不能加入施打選擇。相信中央很努力向國內或外尋求更多疫苗，也希望能更加快腳步獲取疫苗。

陳其邁說，台灣目前疫苗覆蓋率約4成，希望10月時能達成中央期待60%目標。另據他了解，民間捐贈的BNT疫苗數量，可補充聯亞生產不足數額。

陳其邁說，相信行政院很努力從商業、外交等管道獲得疫苗，疫苗有多少就打多少，若通過專家審查就去打，打到身體才有效。各家疫苗對重症、住院、死亡保護力相當，期待政府加快取得疫苗，同時也希望市民有什麼打什麼、輪到就去打。

國民黨高雄市議員李雅靜提到，政府與國產疫苗廠商簽訂不平等採購合約，應該要求聯亞退回採購疫苗的價金。陳其邁說，要去看國際疫苗採購的常規作法為何，不能用一般商品合約採購的訂定方式，因為疫苗是屬於緊急採購。

疫苗 陳其邁 COVID-19

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