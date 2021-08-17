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空運來了！今兩架直升機運超過1公噸物資送抵桃源山區
高雄桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里因唯一聯外道路，因明霸克露橋遭沖斷成孤島，斷橋已超過一周，物資皆已空運進入，採每周二、五由直升機運送，今天上午空勤總隊共派二架次直升機，載運共1194公斤物資順利運抵災區，另回程搭載3名患者、2名陪同家屬下山就醫。
今天上午共計出動二架次直升機，NA-713直升機載運約600公斤物資，於今天上午8時55分於小港機場起飛，9時28分飛抵桃源區樟山國小，返航載運3名患者、2名陪同家屬下山就醫。
另NA-712直升機同樣運約600公斤物資，於今天上午9時48分起飛，於10時28分順利飛抵樟山國小，並卸載物資；今天上午總運送物資重量超過一公噸，共1194公斤。
這次物資內容，共運載每袋30公斤的米共26袋、186公斤的冷凍肉品、121公斤的青菜，另民生物資濕紙巾共3箱29.6公斤、嬰兒尿布6箱37.4公斤、嬰兒奶粉3箱22公斤，以及衛生棉3箱18公斤，總重約1194公斤。
看到物資飛抵山區，居民喜出望外，因為這次物資中，不再只是罐頭、泡麵，而是久違的肉品與青菜，紛紛前往降落處迎接，並協力物資卸載。
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