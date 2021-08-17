五倍券要不要含百元券 陳其邁：小面額對民眾有利

行政院規畫五倍券，攤商擔心面額太大不利消費者使用。高雄市長陳其邁表示，數位五倍券沒有小額問題，實體券的話，他也支持要有小額券，這樣對民眾比較有利；高雄券會規畫小面額，受衝擊最嚴重的餐飲業使用比較方便。

行政院振興券面額初步規畫想法為3張1000元券、2張500元券及5張200元券。高雄市議員李喬如日前在議會指出，振興券面額偏大，不利於在早餐店、菜市場等場域使用，呼籲高市府向中央建議調整面額，將2張500元券改為10張100元券，方便民眾使用，也讓早餐店、菜市場等庶民經紀業者有機會受惠。

市長陳其邁今早到市議會總質詢，媒體聯訪詢問他對五倍券設計上多增加百元券的看法。陳其邁說，據他了解，現在中央的五倍發放方式有兩種，一種是數位券，就是簡單講就是用電子支付的方式，沒有面額問題，會比較方便。第二個就是實體券，他不是很清楚中央的規畫內容，不過還是以小面額來講，會對民眾會比較有利，高雄券也會用小面額的方式來規畫，針對小攤商、受衝擊最嚴重的餐飲業使用上會比較方便。