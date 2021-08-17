屏東東港白牌車載客到高雄 司機賺1400元被開罰10萬

本土疫情趨緩，假日出遊人潮湧現，為保障民眾乘車安全及杜絕防疫漏洞，屏東監理站前天會同屏東縣警局出動2組人力到東港、枋寮白牌車易出沒熱點加強取締，現場攔查1輛7人座白牌廂型車違規收費載送民眾，依據違反公路法規定當場舉發處10萬元罰鍰，並吊扣司機駕照及違規車輛牌照。

稽查小組前天在東港交通船碼頭附近針對可疑車牌號碼加強攔檢，發現1輛白色自用廂型車疑載送民眾到高鐵左營站，攔查後訪談車上乘客及司機，白牌車司機辯稱是熱心幫忙接送朋友到高雄，但乘客向稽查人員承認向司機支付1人200元車資，雙方不是朋友關係，司機當場愣住，收下10萬元罰單；監理站人員也向遊客勸導勿搭乘白牌車，應選擇合法計程車或其他大眾運輸工具，避免造成防疫破口。

屏東監理站長洪美芳說，未經申請核准，以自用車輛經營計程車客運業，違反公路法第77條規定，將依情節輕重，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業之車輛牌照及駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，提醒駕駛人不要以身試法，得不償失。

她呼籲，白牌車沒有投保相關保險，萬一發生交通事故恐求償無門，且不會有實聯制登記，不僅疫調足跡難掌控、車輛清潔消毒恐未落實，搭乘白牌車很有可能成為防疫破口，如有乘車需求，請選擇合法汽車運輸業者提供交通接駁，才能保障自身安全與權益。