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高市海洋局回收20噸廢棄漁網 供免費領取鼓勵再利用

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市政府海洋局今年持續與各區漁會合作，執行廢棄漁網獎勵回收作業，今年6月至今，已回收超過20噸。圖／海洋局提供
高雄市政府海洋局今年持續與各區漁會合作，執行廢棄漁網獎勵回收作業，今年6月至今，已回收超過20噸。圖／海洋局提供

為減少廢棄漁網對海洋生態及漁港環境影響，高雄市政府海洋局今年持續與各區漁會合作，執行廢棄漁網獎勵回收作業，鼓勵漁民主動將破舊或待汰換漁網回收整理。今年六月執行至今，已回收超過20噸，同時將收回的廢棄漁網，供有需要的民眾免費預約領取，也減少廢網焚化比例。

海洋局統計，廢棄漁網獎勵回收作業，從今年6月至今，已回收超過20噸；此外，此外，也鼓勵多元利用海廢，海洋局也開放民眾免費領取。

海洋局長張漢雄說，為改善廢棄漁網長期影響漁港環境及海洋生態問題，自2018年開全國先例，率先執行廢棄漁網獎勵回收作業，今年更擴大與海委會海洋保育署合作辦理，提高廢棄漁網獎勵回收金，提升漁民自主整理及回收廢棄漁網意願。

張漢雄還說，在海洋局協同各區漁會近幾年大力鼓吹下，環保意識普遍提高，今年執行不到2個月已回收超過20噸廢棄漁網。

此外，收回的廢棄漁網，若有民眾、藝術工作者、農民或學術單位有意願領取再利用，皆可向海洋局預約日期免費領取，也減少廢網焚化比例，後續剩餘的廢網，則透過標售供業者回收再利用。

高雄市政府海洋局今年持續與各區漁會合作，執行廢棄漁網獎勵回收作業，今年6月至今，已回收超過20噸。圖／海洋局提供
高雄市政府海洋局今年持續與各區漁會合作，執行廢棄漁網獎勵回收作業，今年6月至今，已回收超過20噸。圖／海洋局提供
高雄市政府海洋局今年持續與各區漁會合作，執行廢棄漁網獎勵回收作業，今年6月至今，已回收超過20噸。圖／海洋局提供
高雄市政府海洋局今年持續與各區漁會合作，執行廢棄漁網獎勵回收作業，今年6月至今，已回收超過20噸。圖／海洋局提供

漁民 農民

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