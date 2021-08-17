聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市海洋局回收20噸廢棄漁網 供免費領取鼓勵再利用
為減少廢棄漁網對海洋生態及漁港環境影響，高雄市政府海洋局今年持續與各區漁會合作，執行廢棄漁網獎勵回收作業，鼓勵漁民主動將破舊或待汰換漁網回收整理。今年六月執行至今，已回收超過20噸，同時將收回的廢棄漁網，供有需要的民眾免費預約領取，也減少廢網焚化比例。
海洋局統計，廢棄漁網獎勵回收作業，從今年6月至今，已回收超過20噸；此外，此外，也鼓勵多元利用海廢，海洋局也開放民眾免費領取。
海洋局長張漢雄說，為改善廢棄漁網長期影響漁港環境及海洋生態問題，自2018年開全國先例，率先執行廢棄漁網獎勵回收作業，今年更擴大與海委會海洋保育署合作辦理，提高廢棄漁網獎勵回收金，提升漁民自主整理及回收廢棄漁網意願。
張漢雄還說，在海洋局協同各區漁會近幾年大力鼓吹下，環保意識普遍提高，今年執行不到2個月已回收超過20噸廢棄漁網。
此外，收回的廢棄漁網，若有民眾、藝術工作者、農民或學術單位有意願領取再利用，皆可向海洋局預約日期免費領取，也減少廢網焚化比例，後續剩餘的廢網，則透過標售供業者回收再利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言