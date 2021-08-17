桃源搶修工程屢遭土石流中斷 專家評估：流域極不穩定

高雄桃源區明霸克露橋遭沖斷第10天，便道搶修工程，屢遭玉穗溪土石流中斷，日前還曾發生無預警土石流，雖無造成人員損傷，但也讓甲仙工務段加倍警惕。有過先前經驗，昨天下午，再傳土石流，工程人員也及時撤出，但該河道屬危險路段，將再度邀集研擬施工策略。

斷橋搶修工程，屢遭土石流中斷，也危及工程安全，為提升施工人員搶災安全，並為日後開放通車便道管制標準，甲仙工務段於8月15日邀集國內知名土石流及橋梁維護管理專家、學者進行現地踏勘，同時針對荖濃溪、玉穗溪流域水文、地質、雨量、環境特性等多面向進行探討。

經檢視，玉穗溪上游每天雨量情資，自8月11日起至昨天為止，均有規模不等的土石流誘發下沖荖濃溪溪口的情形，並發現流域目前土砂狀態極不穩定，且在律定較嚴謹雨量警戒值作為撤離及封閉機制基礎，在未達雨量警戒標準，即發生土石流事件。

相關單位也發現，險危及工程人員的8月15日土石流，在爆發前6小時，累積雨量才2毫米，幾乎是無降雨之無預警發生土石流。

目前唯一土石流預警方式，即在上游設監看守視人員，並隨時注意土石流動並即時回報，增加預警撤退時間，同時增加監看守視人員，以及增設施工機具逃生通道，並採購緊急蜂鳴器，確保及時提醒施工人員避災。

專家指出，南橫公路是台灣地質最不穩定路段，而勤和至復興路段周邊水文地質更是南橫公路環境複雜度最高的區域，在玉穗溪尚未穩定之下，需以時間換取安全，並建議相關單位可設置吊橋及流籠等設施。