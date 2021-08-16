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藍議員公然說要3孩子投票給陳其邁 黨團總召：基於感恩

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
高雄市議員賴文德（前）今天質詢時突語出驚人對陳其邁說「明年選舉我不支持你，但我會叫3個孩子投票給你當回饋」。記者王慧瑛／攝影
高雄市議員賴文德（前）今天質詢時突語出驚人對陳其邁說「明年選舉我不支持你，但我會叫3個孩子投票給你當回饋」。記者王慧瑛／攝影

高雄市國民黨籍原住民議員賴文德今質詢，關注原民區建設、民生等議題，對近來山區豪雨成災，市長陳其邁頻到原鄉勘災很有感，他質詢中突語出驚人對陳其邁說「明年選舉我不支持你，但我會叫3個孩子投票給你當回饋」。議會國民黨團總召童燕珍說，賴的話是個人感受，基於感恩之心，不算傷害黨。

賴文德來自這次豪雨災情嚴重的桃源區，對原鄉建設困境感觸很深，他想談的議題多，50分鐘質詢時間講不完，主持議事的議長曾麗燕對全場說明，賴每一次從部落開車到議會，來回車程要4小時，賴有很多原鄉議題要談，近來豪雨肆虐桃源區災況嚴重，希望給賴質詢時間多5分鐘。

賴在質詢指出，過去幾任高雄市長對原鄉基礎建設經費多半會縮編，陳其邁上任後增加500萬元，雖然不算多，至少是好的開始，資源得來不易，也代表市長重視原鄉、有魄力。

8月連日豪雨，造成桃源區明霸克露橋被沖垮，復興里等3個里成孤島，還發生區代表謝宜真勘災失蹤憾事。賴文德說，陳其邁近來幾度上山勘災與慰問，實際了解山上情況，承諾會修繕桃源災民收容中心，他很感謝市長、工務局、社會局、原民會對災區的關切與實際作為。

賴文德肯定陳其邁對原鄉的重視，質詢中突然說「明年選舉我不會支持陳市長，但我會要我3個孩子投票給陳市長當回饋」，率真說法讓一旁同黨議員莞爾一笑，坐備詢席官員也發出笑聲。

高雄市議會定期會持續進行市政總質詢議程。記者王慧瑛／攝影
高雄市議會定期會持續進行市政總質詢議程。記者王慧瑛／攝影
高雄市議員賴文德今天質詢時突語出驚人對陳其邁說「明年選舉我不支持你，但我會叫3個孩子投票給你當回饋」。記者王慧瑛／攝影
高雄市議員賴文德今天質詢時突語出驚人對陳其邁說「明年選舉我不支持你，但我會叫3個孩子投票給你當回饋」。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁（右）去年8月24日上任，就職即將滿周年，他說，過去一年關關難過關關過，克服疫情，接續還有復甦、振興等挑戰。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁（右）去年8月24日上任，就職即將滿周年，他說，過去一年關關難過關關過，克服疫情，接續還有復甦、振興等挑戰。記者王慧瑛／攝影

陳其邁 賴文德 豪雨

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