豪雨狂下！高雄明霸克露橋搶修工程中斷 居民嘆：什麼時候可以下山

高雄桃源區明霸克露橋遭沖斷，已超過一周，今天下午桃源山區又再度下起大雨，居民拿手機錄下豪雨，大嘆「好大的雨，我們什麼時候可以下山」；此外，也有人拍下斷橋處，湍急的溪流，伴隨滾滾泥沙，擔憂搶通工程可能又要因此延期。

今天下午4時許，桃源山區下起大雨，還伴隨巨大雷聲，張姓居民說，現在看到下雨都很傷腦筋，這樣搶修工作也會因此中斷，只好每天祈禱雨不要再下，能順利施工，快讓道路搶通。

復興里居民拿起手機，錄下屋外大雨，大嘆「好大的雨，我們什麼時候可以下山」，另外，也有人拍下斷橋處，湍急的溪流，伴隨滾滾泥沙，影片傳遍部落，不少居民擔憂搶通工程可能又要延期。

甲仙工務副段長呂修賢表示，斷橋處陸續有零星雨勢，考量施工安全，於下午陸續撤離，直到5時許，玉穗溪上游觀測人員發現土石泥流湧現。

呂修賢說，今天工程持續在河道安全範圍清理泥流，由於斷橋處屢次發生土石流，屬危險施工區域，為更進一步確保工程安全，預計周三將會召集相關單位商討新的施工策略。