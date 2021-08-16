快訊

塞滿4輛車、1架直升機！阿富汗總統逃亡帶滿鈔票 裝不下忍痛丟跑道

信義區知名餐廳「饗饗」爆確診足跡 北市衛生局急匡列接觸者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪雨狂下！高雄明霸克露橋搶修工程中斷 居民嘆：什麼時候可以下山

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄桃源區斷橋處，今天下午下起大雨，有民眾拍下湍急的溪流，伴隨滾滾泥沙。圖／居民提供
高雄桃源區斷橋處，今天下午下起大雨，有民眾拍下湍急的溪流，伴隨滾滾泥沙。圖／居民提供

高雄桃源區明霸克露橋遭沖斷，已超過一周，今天下午桃源山區又再度下起大雨，居民拿手機錄下豪雨，大嘆「好大的雨，我們什麼時候可以下山」；此外，也有人拍下斷橋處，湍急的溪流，伴隨滾滾泥沙，擔憂搶通工程可能又要因此延期。

今天下午4時許，桃源山區下起大雨，還伴隨巨大雷聲，張姓居民說，現在看到下雨都很傷腦筋，這樣搶修工作也會因此中斷，只好每天祈禱雨不要再下，能順利施工，快讓道路搶通。

復興里居民拿起手機，錄下屋外大雨，大嘆「好大的雨，我們什麼時候可以下山」，另外，也有人拍下斷橋處，湍急的溪流，伴隨滾滾泥沙，影片傳遍部落，不少居民擔憂搶通工程可能又要延期。

甲仙工務副段長呂修賢表示，斷橋處陸續有零星雨勢，考量施工安全，於下午陸續撤離，直到5時許，玉穗溪上游觀測人員發現土石泥流湧現。

呂修賢說，今天工程持續在河道安全範圍清理泥流，由於斷橋處屢次發生土石流，屬危險施工區域，為更進一步確保工程安全，預計周三將會召集相關單位商討新的施工策略。

另外，民代謝宜真的搜救行動，也因下午的豪雨，以及玉穗溪上游、荖濃溪的支流布唐布那斯溪傳土石流而中斷，今天仍搜尋未果，於傍晚6時許收隊，土石流危機於晚上8時許暫時解除。

高雄桃源區斷橋處，今天下午下起大雨，有民眾拍下湍急的溪流，伴隨滾滾泥沙。圖／居民提供
高雄桃源區斷橋處，今天下午下起大雨，有民眾拍下湍急的溪流，伴隨滾滾泥沙。圖／居民提供

斷橋 土石流 豪雨

延伸閱讀

高雄桃源斷橋9天 兩派出所6名員警與居民共患難

警消持續桃源斷橋周邊反覆搜尋 只為找到民代謝宜真

桃源斷橋便道搶通300公尺 又被土石流沖毀部分

相關新聞

豪雨狂下！高雄明霸克露橋搶修工程中斷 居民嘆：什麼時候可以下山

高雄桃源區明霸克露橋遭沖斷，已超過一周，今天下午桃源山區又再度下起大雨，居民拿手機錄下豪雨，大嘆「好大的雨，我們什麼時候...

緊緊緊！高雄左營大路道路凹陷 市府火速處理

連日大雨過後，高雄市左營大路上今天下午出現道路凹陷，左營警方局第一時間到場擺放交通錐，避免人車靠近受傷。高雄市水利局長蔡...

六合夜市人潮恢復2-3成 主委：期待市府加碼仿照夜市券

六合夜市受疫情衝擊，人潮劇減，六合夜市主委莊其章指出，原本攤租一個月大約4至5萬，疫情期間掉至1萬元，但仍是攤少人少。8...

屏東縣微型保險再擴大 為4.2萬弱勢民眾撐起保護傘

屏東縣府從2016年起，為強化經濟弱勢家庭防護，與南山人壽合作提供微型保險，除延續原納保民眾的保險照顧，今宣布再擴增為「...

暌違3個月 高市社區照顧關懷據點有條件開放了

高雄市430處社區照顧關懷據點今起有條件開放，鳳山區活泉愛鄰社區服務協會成領頭羊，成為今天首家也是唯一的復課據點。協會執...

疫情讓弱勢家庭低氣壓籠罩 家扶幫家長紓壓

疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。