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金門民眾持神主牌陳情 訴求祖先墳地遭霸占

中央社 / 金門縣16日電

金門縣金寧鄉民楊北京今天帶著「神主牌」到縣府陳情，訴求「占土地就要拜神主牌」。縣府財政處回應表示，案件在法院審理中，將依行政訴訟判決進行後續議售事宜。

楊北京表示，他家所有金寧鄉寧湖二劃測542及38地號墳地，戰地政務解除後理應歸還土地。他出示神主牌說，神主牌及墓地是從清朝就有，「占祖先墓者，就必拜神主牌」。

縣府財政處回應表示，民國103年1月8日「離島建設條例第9條」公告修正，民眾只要基於「慎終追遠孝思」，欲申購回公有土地上的「祖墳案」，只要檢附相關文件並符合讓售要件，縣府都持樂觀態度辦理。

財政處說，陳情人申請購回祖墳案，縣府108年已函文同意讓售，並請陳情人繳納售價款新台幣6912元；陳情人隔年1月20日完成繳納，意即陳情人早已知悉縣府同意讓售，且曾配合完成讓售價繳納。陳情人今天訴求「與事實不符」。

財政處表示，鑑於陳情人繳納讓售價款後又提出訴願遭內政部駁回，隨後又提起行政訴訟，案件現在法院審理中，縣府將依行政訴訟判決辦理後續議售事宜。

另外，金沙鎮民蔡王美玉陳情縣府今年3月拆除太武渡假村的KTV時「拆錯房子」，應依國家賠償法賠償損失。財政處回應說，太武渡假村始於82年間，年代久遠，加上涉及事項層面深廣，歷年陳情人已向民事法院、行政法院提出民事及行政訴訟判決定讞在案；陳情人如有新事證，可向相關法院提出救濟。

金門

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