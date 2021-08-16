屏東縣微型保險再擴大 為4.2萬弱勢民眾撐起保護傘

屏東縣府從2016年起，為強化經濟弱勢家庭防護，與南山人壽合作提供微型保險，除延續原納保民眾的保險照顧，今宣布再擴增為「15歲至75歲中低收入戶」主動投保，共1萬7252人受到保障，提供遭逢意外致失能或不幸身故，最高30萬元的保險理賠，為全縣4.2萬弱勢民眾撐起保護傘。

屏東縣府社會處指出，為簡化流程及便民，推動「團體微型傷害保險」，確認符合資格者意願後，無須個別填寫保單，由縣府與保險公司主動投保，除先以低收入戶為對象，同時擴大保障具有輕度與中度身障證明者，迄今已有2萬4136人受到保障。

「民眾不需繳納任何保費！」，屏東縣政府社會處表示，弱勢家庭主要負擔家計者，較常從事高風險的工作，但非典型的工作型態，參與社會保險比例有限，又礙於經濟因素，難以負擔民間保險，但當意外來臨時，最容易使弱勢家庭陷入更困難的情境，微型保險的保障，提供民眾遭逢意外事故的即時經濟協助與照顧。

縣府表示，非常感謝南山人壽，善盡企業社會責任，此次保險費用855萬6342元，由南山人壽慈善基金會捐助，屏縣推動微型保險迄今，由南山人壽及南山人壽慈善基金會全額捐助保險費用、協助辦理投保事宜，另以往由要保人個別申辦的「集體投保型微型傷害保險」，期滿後將協助轉入本團體型微型傷害保險，使弱勢保障不中斷。

有關團體微型傷害保險相關事宜，若進一步瞭解，可洽屏東縣政府社會處社會救助科及身心障礙福利科，連絡電話：08-7320145分機5412、5379。