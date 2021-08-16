緊緊緊！高雄左營大路道路凹陷 市府火速處理
連日大雨過後，高雄市左營大路上今天下午出現道路凹陷，左營警方局第一時間到場擺放交通錐，避免人車靠近受傷。高雄市水利局長蔡長展說，接獲左營大路這起通報案後，水利局同仁第一時間到場了解，初步了解應與老舊管線破損、鬆脫有關，將由水利局開挖處理。
高雄市養工處長林志東說，今天下午3點多接獲通報，在左營大路上有一處道路凹陷處，同仁立即到場查看，也有落實現場交維、警示，經與水利局溝通，最後由水利局進一步施工處理。
林志東表示，連日大雨過後，各地或多或少出現道路凹陷等考驗，也有地下管線老舊問題，養工處同仁持續做巡檢，目前一旦發現有狀況或通報，標準提高為4小時內處理完畢，提高處理效能，也將衝擊將到最低。
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