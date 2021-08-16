暌違3個月 高市社區照顧關懷據點有條件開放了

高雄市430處社區照顧關懷據點今起有條件開放，鳳山區活泉愛鄰社區服務協會成領頭羊，成為今天首家也是唯一的復課據點。協會執行長高雅琪表示，為了復課，所有工作人員已接種疫苗並完成公費快篩，也做到政府的相關規定。今天共有18名長輩回來上課，人數大約是疫情前的一半，「大家都好開心，暌違三個月終於又見到老朋友。」長輩心情雀躍想要牽手、抱抱，工作人員也會提醒要維持社交距離，大家都非常合作。

社會局訂復課標準，據點首次恢復服務前，服務人員要全面完成公費快篩，如未完成疫苗接種，或者施打疫苗未超過14天，每7天要自費快篩一次。服務對象要有疫苗接種證明，未接種者要有3天內快篩陰性證明。另外，服務人數須降載，採預約制確認人數可維持安全距離，且不開放共餐。

高雄大社區觀音社區發展協會辦理的「歡喜學堂」社區關懷據點今起採線上課程，並恢復午餐的供餐服務，提供長輩餐點外帶。疫情降溫，許多子女開始出外工作，許多長輩面臨午餐問題。「課程可以改線上，但長輩的肚子不能餓著」，黃文政表示，歡喜學堂從上周就著手準備恢復供餐的服務，今有6位志工協助廚房和打菜，有25位長輩打菜回家吃。協會也會持續電話、訪視關懷。