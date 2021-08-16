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暌違3個月 高市社區照顧關懷據點有條件開放了
高雄市430處社區照顧關懷據點今起有條件開放，鳳山區活泉愛鄰社區服務協會成領頭羊，成為今天首家也是唯一的復課據點。協會執行長高雅琪表示，為了復課，所有工作人員已接種疫苗並完成公費快篩，也做到政府的相關規定。今天共有18名長輩回來上課，人數大約是疫情前的一半，「大家都好開心，暌違三個月終於又見到老朋友。」長輩心情雀躍想要牽手、抱抱，工作人員也會提醒要維持社交距離，大家都非常合作。
社會局訂復課標準，據點首次恢復服務前，服務人員要全面完成公費快篩，如未完成疫苗接種，或者施打疫苗未超過14天，每7天要自費快篩一次。服務對象要有疫苗接種證明，未接種者要有3天內快篩陰性證明。另外，服務人數須降載，採預約制確認人數可維持安全距離，且不開放共餐。
高雄大社區觀音社區發展協會辦理的「歡喜學堂」社區關懷據點今起採線上課程，並恢復午餐的供餐服務，提供長輩餐點外帶。疫情降溫，許多子女開始出外工作，許多長輩面臨午餐問題。「課程可以改線上，但長輩的肚子不能餓著」，黃文政表示，歡喜學堂從上周就著手準備恢復供餐的服務，今有6位志工協助廚房和打菜，有25位長輩打菜回家吃。協會也會持續電話、訪視關懷。
黃文政與協會志工自製「防疫撲克牌」，將自製影片弄成QRcode放在牌上，讓長輩在家裡也能活動筋骨、腦力激盪。談起未恢復實體課程原因，協會理事長黃文政表示，高雄市政府規定提供服務者即使接種過疫苗，仍需快篩，這個規定有些志工不買單，「都打過疫苗了，為什麼還要被搓鼻孔？」黃文政認為，政府這個規定不對等，因工作人員與長輩共處同一空間，但只有工作人員需要接種並快篩。對此社會局回應，為了保障長輩安全，高雄市確實在規定上較為嚴謹。
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