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暌違3個月 高市社區照顧關懷據點有條件開放了

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
暌違3個月，高雄社區照顧關懷據點今起有條件開放，圖為活泉愛鄰社區服務協會主辦的社區照顧關懷據點今復課情形。圖／活泉愛鄰社區服務協會提供
暌違3個月，高雄社區照顧關懷據點今起有條件開放，圖為活泉愛鄰社區服務協會主辦的社區照顧關懷據點今復課情形。圖／活泉愛鄰社區服務協會提供

高雄市430處社區照顧關懷據點今起有條件開放，鳳山區活泉愛鄰社區服務協會成領頭羊，成為今天首家也是唯一的復課據點。協會執行長高雅琪表示，為了復課，所有工作人員已接種疫苗並完成公費快篩，也做到政府的相關規定。今天共有18名長輩回來上課，人數大約是疫情前的一半，「大家都好開心，暌違三個月終於又見到老朋友。」長輩心情雀躍想要牽手、抱抱，工作人員也會提醒要維持社交距離，大家都非常合作。

社會局訂復課標準，據點首次恢復服務前，服務人員要全面完成公費快篩，如未完成疫苗接種，或者施打疫苗未超過14天，每7天要自費快篩一次。服務對象要有疫苗接種證明，未接種者要有3天內快篩陰性證明。另外，服務人數須降載，採預約制確認人數可維持安全距離，且不開放共餐。

高雄大社區觀音社區發展協會辦理的「歡喜學堂」社區關懷據點今起採線上課程，並恢復午餐的供餐服務，提供長輩餐點外帶。疫情降溫，許多子女開始出外工作，許多長輩面臨午餐問題。「課程可以改線上，但長輩的肚子不能餓著」，黃文政表示，歡喜學堂從上周就著手準備恢復供餐的服務，今有6位志工協助廚房和打菜，有25位長輩打菜回家吃。協會也會持續電話、訪視關懷。

黃文政與協會志工自製「防疫撲克牌」，將自製影片弄成QRcode放在牌上，讓長輩在家裡也能活動筋骨、腦力激盪。談起未恢復實體課程原因，協會理事長黃文政表示，高雄市政府規定提供服務者即使接種過疫苗，仍需快篩，這個規定有些志工不買單，「都打過疫苗了，為什麼還要被搓鼻孔？」黃文政認為，政府這個規定不對等，因工作人員與長輩共處同一空間，但只有工作人員需要接種並快篩。對此社會局回應，為了保障長輩安全，高雄市確實在規定上較為嚴謹。

高雄大社區觀音社區發展協會辦理的「歡喜學堂」社區關懷據點今起恢復供餐服務。圖／高雄大社區觀音社區發展協會提供
高雄大社區觀音社區發展協會辦理的「歡喜學堂」社區關懷據點今起恢復供餐服務。圖／高雄大社區觀音社區發展協會提供
高雄鳳山區活泉愛鄰社區服務協會主辦的社區照顧關懷據點今恢復實體課程。圖／活泉愛鄰社區服務協會提供
高雄鳳山區活泉愛鄰社區服務協會主辦的社區照顧關懷據點今恢復實體課程。圖／活泉愛鄰社區服務協會提供

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