疫情讓弱勢家庭低氣壓籠罩 家扶幫家長紓壓

疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源，抒發生活壓力，也找出調適情緒方式。

北高雄家扶中心大寮服務處觀察，經濟弱勢家長扛家庭生計重擔，除忙碌工作外，還有照顧家人等責任，也面臨孩子在成長過中親職教育議題，常忙得焦頭爛額，較無閒暇時間自我照顧、抒發壓力及探索親職教養方式，近期舉辦「能量補給站Give me power」家長成長團體，中心社工老師運用牌卡、桌遊、觀賞影片、製作多肉盆栽等方式，帶領家長認識並覺察自我情緒及壓力來源，抒發生活壓力及找出調適情緒方式，過程中讓成員能釋放壓力，獲得正能量，也有動能重新出發面對新挑戰。

團體中有一名年輕媽媽與丈夫育有兩子，丈夫患病身體不佳，無法找尋正職工作，大多靠打零工維持家計，小兒子患有注意力不足過動症及情緒困擾，在校常與老師、同學發生衝突，這名媽媽時常要到校處理孩子的突發事件，同時也要適時輔導孩子及給予情緒支持，身心俱疲。

受疫情衝擊，學校停課後，這名年輕媽媽更需要長時間在家陪伴孩子，原本就被家庭經濟、親職教育、照顧家人等壓力壓得喘不過氣，近期更是無助，她很期待參與家長成長團體，盼能從中找出不一樣教養孩子方法，也修復日益緊張的親子關係。