快訊

聯亞送驗逾200萬劑疫苗將報廢？莊人祥：效期內驗證有效就能用

評／「擁抱熊貓派」也退縮？軟銀暫停投資中企的警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情讓弱勢家庭低氣壓籠罩 家扶幫家長紓壓

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供

疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源，抒發生活壓力，也找出調適情緒方式。

北高雄家扶中心大寮服務處觀察，經濟弱勢家長扛家庭生計重擔，除忙碌工作外，還有照顧家人等責任，也面臨孩子在成長過中親職教育議題，常忙得焦頭爛額，較無閒暇時間自我照顧、抒發壓力及探索親職教養方式，近期舉辦「能量補給站Give me power」家長成長團體，中心社工老師運用牌卡、桌遊、觀賞影片、製作多肉盆栽等方式，帶領家長認識並覺察自我情緒及壓力來源，抒發生活壓力及找出調適情緒方式，過程中讓成員能釋放壓力，獲得正能量，也有動能重新出發面對新挑戰。

團體中有一名年輕媽媽與丈夫育有兩子，丈夫患病身體不佳，無法找尋正職工作，大多靠打零工維持家計，小兒子患有注意力不足過動症及情緒困擾，在校常與老師、同學發生衝突，這名媽媽時常要到校處理孩子的突發事件，同時也要適時輔導孩子及給予情緒支持，身心俱疲。

受疫情衝擊，學校停課後，這名年輕媽媽更需要長時間在家陪伴孩子，原本就被家庭經濟、親職教育、照顧家人等壓力壓得喘不過氣，近期更是無助，她很期待參與家長成長團體，盼能從中找出不一樣教養孩子方法，也修復日益緊張的親子關係。

北高雄家扶中心主任魏宗胤主任說，中心服務經濟弱勢的家庭高達2500多戶，這名媽媽的困境不只是個案，是許多扶助家庭共同心聲，這些家庭雖面臨種種考驗，他們依然努力生活，韌性也讓人感佩。

疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供
疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽等，帶領家長覺察自我情緒及壓力來源。圖／北高雄家扶中心提供

家扶中心 高雄市

延伸閱讀

成功國際同濟會連15年助學家扶 今再捐南北家扶70萬

疫情衝擊弱勢家庭 桃園建教生每月可領紓困1萬

相關新聞

緊緊緊！高雄左營大路道路凹陷 市府火速處理

連日大雨過後，高雄市左營大路上今天下午出現道路凹陷，左營警方局第一時間到場擺放交通錐，避免人車靠近受傷。高雄市水利局長蔡...

暌違3個月 高市社區照顧關懷據點有條件開放了

高雄市430處社區照顧關懷據點今起有條件開放，鳳山區活泉愛鄰社區服務協會成領頭羊，成為今天首家也是唯一的復課據點。協會執...

疫情讓弱勢家庭低氣壓籠罩 家扶幫家長紓壓

疫情讓弱勢家庭處境更弱勢，北高雄家扶中心近日開辦「能量補給站」，透過家長成長團體模式，運用牌卡、桌遊、影片、培育多肉盆栽...

陳其邁施政將滿周年 藍營給60分綠評90分

高雄市長陳其邁去年8月24日上任，就任即將滿周年，他昨晚臉書寫「這一年來坎坎坷坷，要防疫也要防災，打拚步伐始終堅定前進」...

疫情趨穩 澎湖18日起餐飲取消格板等內用限制

國內疫情趨緩，澎湖縣長賴峰偉今天宣佈，縣內餐飲業18日起內用取消格板與1.5公尺的防疫規定，以活絡地方經濟

高雄彌陀海堤美化獲獎 今年9月將持續整建

高雄彌陀海堤，先前因立委邱志偉向漁業署爭取前瞻基礎建設與環境經費，不僅美化海堤，另闢建海岸光廊，成為該處新興景點，去年更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。