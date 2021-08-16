疫情趨穩 澎湖18日起餐飲取消格板等內用限制

國內疫情趨緩，澎湖縣長賴峰偉今天宣佈，縣內餐飲業18日起內用取消格板與1.5公尺的防疫規定，以活絡地方經濟。

賴峰偉表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，警戒也降級，加上澎湖疫苗接種率已近76%，以及入境澎湖快篩的2萬多人中，也都檢測為陰性，在疫後全力加強經濟的復甦。

賴峰偉表示，澎湖在疫情降級下，10日率先適度鬆綁餐飲場所內用的指引規範，可直接開放內用，不必事先向縣府申請審核，今天在答覆李添進議員質詢時，當場宣佈，自18日起縣內大小餐飲內用，取消格板與1.5公尺的防疫規定，回復原本的用餐環境。

澎湖自今天取消入境快篩的措施，不過，在上個周休假日，海空交通可見到人潮進出，其中，最具指標的燒烤店餐飲，在用餐規定指引下，已可見三五好友相約用餐的場景，讓業者露出2個多月來好久不見的笑容，期盼在取消相關指引後，地方經濟跟著動起來。