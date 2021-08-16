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高雄彌陀海堤美化獲獎 今年9月將持續整建

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄彌陀海堤延續工程將在9月動工，緊鄰海岸光廊的工程完工後，將讓彌陀增加帶狀景點。圖／邱志偉服務處提供
高雄彌陀海堤延續工程將在9月動工，緊鄰海岸光廊的工程完工後，將讓彌陀增加帶狀景點。圖／邱志偉服務處提供

高雄彌陀海堤，先前因立委邱志偉向漁業署爭取前瞻基礎建設與環境經費，不僅美化海堤，另闢建海岸光廊，成為該處新興景點，去年更獲NGO團體台灣河溪網評比，海岸類金蘋果獎工程，今年將持續美化海堤、收納取海水管線以及補強消波塊離岸堤，預計今年9月動工。

過去彌陀海堤因附近養殖魚塭，取水管線凌亂，甚至成為海岸線治安死角，鮮少有民眾前往，經漁會陳情；由邱志偉、彌陀區漁會、六河局及高雄市政府海洋局等單位前往現場會勘，

後由漁業署、水保局台南分局補助經費，由海洋局著手海岸環境及水環境改造工程，前期工程完成180公尺的海堤環境美化，以及彌陀漁港水環境改善計畫，打造出平整的海堤遊憩空間。

市府海洋局指出，前期工程已完成，後期仍有200公尺的海堤待整建，預計將美化及收納取海水管線，另補強消波塊離岸堤，總工程經費約2860萬元，由水利署第六河川局補助經費，工程預計9月啟動，明年6月完工。

邱志偉表示，彌陀漁港旁的南寮里是彌陀區人口最密集的區域之一，彌陀海堤與水環境再造後及海岸光廊的公園、親水設施易親近，讓附近民眾增加休憩及運動空間。

邱志偉還說，後期堤防工程繼續延伸，完工後堤防共約400公尺長，民眾可以在堤防上運動、欣賞夕陽，提升附近居民的生活品質。

海岸光廊位於彌陀漁港區中，陸上的公園有遊憩設施，另有步道可以走入海中，一旁有沙灘可以戲沙，適合各年齡層前往，也是觀察潮間帶生物的絕佳地點，工去年也獲得海岸類金蘋果獎的肯定。

高雄彌陀海堤延續工程將在9月動工，緊鄰海岸光廊的工程完工後，將讓彌陀增加帶狀景點。圖／邱志偉服務處提供
高雄彌陀海堤延續工程將在9月動工，緊鄰海岸光廊的工程完工後，將讓彌陀增加帶狀景點。圖／邱志偉服務處提供

漁業署 水保局 前瞻基礎建設

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