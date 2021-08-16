橋科聯外道路方案有解 高市府：已申請到中央預算

高雄橋頭科學園區未來可望增加1.1萬名職缺，園區預定明年招商，可望串連南科、路科園區及楠梓加工出口區。為利貨運交通使用，除了高市府拓寬友情路，議員黃秋媖也持續推動橋科聯外道路，包括橋科交流道、高鐵橋下及岡山交流道下兩側聯外道路等交通方案。

今高雄市議會質詢時，黃秋媖追問聯外道路規畫進度，交通局表示，高鐵橋下聯外道路，台39線已確定為省道系統，需先完成三個涵洞工程完工，就能串連。將由內政部營建署、交通部及高雄市府的經費興建，工程時間將耗時8年。

對比高鐵橋下、岡山交流道下兩側聯外道路工程耗時，橋科交流道有望先行施工，黃秋媖表示，過去本來沒有橋科交流道這個交通選項，經由兩年多的爭取，目前市府已將此方案列入規畫。

橋科開發也發生經濟和環境的拉扯，橋科今年6月底環評初審未過，其中中崎農業專區爭議造成民怨，黃秋媖與市府曾召開說明會了解民意，農友表示，忙了十年，還是沒有人把農業和環境當成重要的事。農業局也承諾，輔導中崎有機農場遷移，並輔導有機專區。

橋科被視為高雄市長陳其邁重要政策之一，園區將引進半導體、航太、智慧機械、創新科技（5G、智慧機器人等）、智慧生醫等產業，打造南台灣科技走廊，全區260多公頃，產業用地162公頃。黃秋媖也要求市府需同時整治橋科鄰近易淹水地區排水問題，包括大遼、海城、滾水、海峰、中崎等社區。