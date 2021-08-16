快訊

厄運連鎖之國：海地大地震與颶風夾擊的災難效應

聯亞新冠疫苗未通過EUA 子公司股價跳水式下跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

橋科聯外道路方案有解 高市府：已申請到中央預算

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議會總質詢，民進黨議員黃秋媖追橋頭科學園區交通方案進度。記者林巧璉／攝影
高雄市議會總質詢，民進黨議員黃秋媖追橋頭科學園區交通方案進度。記者林巧璉／攝影

高雄橋頭科學園區未來可望增加1.1萬名職缺，園區預定明年招商，可望串連南科、路科園區及楠梓加工出口區。為利貨運交通使用，除了高市府拓寬友情路，議員黃秋媖也持續推動橋科聯外道路，包括橋科交流道、高鐵橋下及岡山交流道下兩側聯外道路等交通方案。

高雄市議會質詢時，黃秋媖追問聯外道路規畫進度，交通局表示，高鐵橋下聯外道路，台39線已確定為省道系統，需先完成三個涵洞工程完工，就能串連。將由內政部營建署、交通部及高雄市府的經費興建，工程時間將耗時8年。

對比高鐵橋下、岡山交流道下兩側聯外道路工程耗時，橋科交流道有望先行施工，黃秋媖表示，過去本來沒有橋科交流道這個交通選項，經由兩年多的爭取，目前市府已將此方案列入規畫。

橋科開發也發生經濟和環境的拉扯，橋科今年6月底環評初審未過，其中中崎農業專區爭議造成民怨，黃秋媖與市府曾召開說明會了解民意，農友表示，忙了十年，還是沒有人把農業和環境當成重要的事。農業局也承諾，輔導中崎有機農場遷移，並輔導有機專區。

橋科被視為高雄市長陳其邁重要政策之一，園區將引進半導體、航太、智慧機械、創新科技（5G、智慧機器人等）、智慧生醫等產業，打造南台灣科技走廊，全區260多公頃，產業用地162公頃。黃秋媖也要求市府需同時整治橋科鄰近易淹水地區排水問題，包括大遼、海城、滾水、海峰、中崎等社區。

黃秋媖質詢時提出憂心，橋頭的發展已指日可待，但鄰近的燕巢卻沒有完整的都市規畫，「過去曾有大學城規畫，但燕巢的發展確實很緩慢」。她認為應該要推動「工作在橋科、生活在燕巢」，讓更多人流到燕巢，黃秋媖督促市府要進行燕巢區區段徵收、完善燕巢交通規畫。

高雄市議會總質詢，民進黨議員黃秋媖追橋頭科學園區交通方案進度。記者林巧璉／攝影
高雄市議會總質詢，民進黨議員黃秋媖追橋頭科學園區交通方案進度。記者林巧璉／攝影

高鐵 高雄市 岡山

延伸閱讀

陸首條民營控股高鐵今驗收 通車後杭州到台州約1小時

復興號高寒動車組 試跑牡佳高鐵

江北重劃區僅一條4米聯外道路 下周拆建物、九月拓寬

柯P指預約系統太讓陳其邁出頭才亂 高市府說話了

相關新聞

影／電影館變殯儀館？鬼月讓民眾聽起來毛毛的

高雄市議會國民黨團總召童燕珍今質詢時播放一段影片，電話那頭語音開場說「高雄電影館您好.......」，語調不是很清晰，很...

影／豪雨來襲麟洛大排潰堤村長驚「跑給水追」縣府搶修

8月5日豪雨來襲，屏東縣三天累計降雨量超過兩千毫米，屏東縣萬丹鄉麟洛大排潰堤60公尺，屏東縣府緊急搶修，屏東縣議員鄭張常...

高雄彌陀海堤美化獲獎 今年9月將持續整建

高雄彌陀海堤，先前因立委邱志偉向漁業署爭取前瞻基礎建設與環境經費，不僅美化海堤，另闢建海岸光廊，成為該處新興景點，去年更...

橋科聯外道路方案有解 高市府：已申請到中央預算

高雄橋頭科學園區未來可望增加1.1萬名職缺，園區預定明年招商，可望串連南科、路科園區及楠梓加工出口區。為利貨運交通使用，...

高雄案例騎樓攤商免罰 中市議員：取締攤商機車別雙標

疫情衝擊下，大型餐飲業嚴重受創，不少攤商生意也大受影響。台中市議員陳文政指出，部分商圈攤商遭連續檢舉占用騎樓，店家苦不堪...

輕軌成圓大順路圍籬完工 林欽榮視察沿線交通

高雄輕軌二階大順路段最後一段C工區圍籬架設昨天趕工完成。副市長林欽榮今天責成捷運局確實掌握工程進度，依各項優化調整方案縮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。