高雄案例騎樓攤商免罰 中市議員：取締攤商機車別雙標

疫情衝擊下，大型餐飲業嚴重受創，不少攤商生意也大受影響。台中市議員陳文政指出，部分商圈攤商遭連續檢舉占用騎樓，店家苦不堪言。陳文政質疑市警局，騎樓停機車只要保留通道就不罰，但擺攤做生意留了通道仍遭取締，執法豈不兩套標準。高雄已有騎樓罰單經行政訴訟後改判免罰，他呼籲市府規範清楚，兼顧行人權益與銅板經濟。警察局表示會研議辦理。

台中市議會今日進行警消環衛業務質詢，市議員陳文政舉例，2017高雄一婦人占用騎樓，遭開罰1200元的案例，經行政訴訟，法院認定未達妨礙交通的程度，判決免罰。

議員陳文政說，台中市的騎樓管理目前是「三輸」的局面，包括「民眾通行受阻」「攤販不堪其擾」及「基層員警疲於應付檢舉。」

陳文政強調，這些攤商撐起銅板經濟，提供民眾物美價廉的選擇，也是政府宣傳觀光特色，且正視現況，騎樓擺攤現象不可能憑空消失。他說，近日接獲部分騎樓攤商陳情，遭連續檢舉，生意已做不下去了「一個擔頭（攤商）就是一個家庭的生計」警察時常取締如雪上加霜。他要求市府對騎樓執法要有明確標準。