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屏東又現日本腦炎60多歲男子住院治療中

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣又接獲日本腦炎確診案例，個案在在九如鄉工作，工作地附近有豬舍等高風險場所，防疫人員到個案居住地與工作地周邊懸掛捕蚊，誘捕病媒蚊及噴藥等緊急防治措施。圖／屏東縣衛生局提供
屏東縣又接獲日本腦炎確診案例，個案在在九如鄉工作，工作地附近有豬舍等高風險場所，防疫人員到個案居住地與工作地周邊懸掛捕蚊，誘捕病媒蚊及噴藥等緊急防治措施。圖／屏東縣衛生局提供

屏東縣今年5月出現全國首例日本腦炎確診病例後，8月又接獲通報，住在屏東市60多歲男子，從事鐵工工作，因發燒與頭痛等症狀到醫院就醫採檢通報後，疾病管制署實驗室檢驗，8月15日確認感染日本腦炎，住院治療中，屏東縣今年累計2例日本腦炎確診。

屏東縣衛生局指出，接獲通報後，展開相關疫情調查，60多歲男子發病日期是8月7日，近期皆無旅遊史，在九如鄉工作，工作地附近有豬舍等高風險場所，防疫人員已到個案居住地與工作地周邊懸掛捕蚊，誘捕病媒蚊及噴藥等緊急防治措施，並加強對附近民眾的衛教宣導與適齡幼兒疫苗催注。

屏東縣衛生局指出，衛生所加強宣導民眾盡量避免在病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；若無法避免，應穿淺色長袖衣褲，使用政府主管機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

衛生局指出，日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為主，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

屏東縣又接獲日本腦炎確診案例，個案在在九如鄉工作，工作地附近有豬舍等高風險場所，防疫人員到個案居住地與工作地周邊懸掛捕蚊，誘捕病媒蚊及噴藥等緊急防治措施，加強清消。圖／屏東縣衛生局提供
屏東縣又接獲日本腦炎確診案例，個案在在九如鄉工作，工作地附近有豬舍等高風險場所，防疫人員到個案居住地與工作地周邊懸掛捕蚊，誘捕病媒蚊及噴藥等緊急防治措施，加強清消。圖／屏東縣衛生局提供

日本腦炎 屏東縣 衛生局

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