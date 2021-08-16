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影／豪雨來襲麟洛大排潰堤村長驚「跑給水追」縣府搶修
8月5日豪雨來襲，屏東縣三天累計降雨量超過兩千毫米，屏東縣萬丹鄉麟洛大排潰堤60公尺，屏東縣府緊急搶修，屏東縣議員鄭張常敏今邀請水利處、工務處到場會勘，水利處長江國豐說，8日下午進場搶修，希望能在8月底前完成堤防搶修，也將針對麟洛大排沿岸全面檢視，若有嚴重裂縫，將會拆除修復。
縣議員鄭張常敏今邀集水利處、工務處，兩處長率領相關業同仁，先到萬丹鄉中興橋，了解中興橋改建工程進度，希望縣府加快腳步，並強化周邊替代道路指引，接著到萬丹鄉麟洛大排，了解8月7日麟洛大排潰堤後搶修進度。
麟洛大排沿岸的四個村，興全村、興安村、水仙村與新鐘村，四個村長今到場。興全村長莊裕新餘悸猶存說，8月7日雨很大，傍晚5點他到現場，發現堤防都是水，還不斷冒水，正當他拿起手機拍照時，突然潰堤崩塌，「我跑給水追」，好在有驚無險，水往另外一邊，沒有淹到村莊，他趕緊跑回村莊廣播，提醒村民堤防潰堤，要大家注意水災。
水利處長江國豐說，麟洛大排全長16公里，這次損壞處是在水仙橋下游右岸損壞約60公尺，縣府在8日中午搶修，從東港溪載土方，將缺口填到與水防道路齊高，再推疊一千包太空包做臨時圍堤，將缺口封起來，以防大雨來襲，讓水不要溢出，預計8月30日前會搶修完成。
江國豐說，這次0805豪雨，屏東三天降雨量超過2千毫米，麟洛大排下游出口是東港溪，此次豪雨東港溪水位罕見達到二級警戒水位，快要到堤頂。
江國豐說，緊急搶修後，將針對麟洛大排沿岸展開結構復建，針對損害原因檢討，未來混擬土坡面工法將改放鋼筋，沿線坡面有損害一併改善，輕微補強，嚴重一併拆除重建，盡快完成麟洛排水復建工程，讓民眾免於擔心。
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