輕軌成圓大順路圍籬完工 林欽榮視察沿線交通

高雄輕軌二階大順路段最後一段C工區圍籬架設昨天趕工完成。副市長林欽榮今天責成捷運局確實掌握工程進度，依各項優化調整方案縮短對於用路人影響，儘速讓輕軌成圓。

輕軌二階大順路段最後一段C工區（日全街至士良街）圍籬工程，扣除路口約220公尺，南、北兩側合計架設440公尺。原訂7日進場施工，但遇盧碧颱風豪大雨，以防汛優先順延至14、15日趕工完成。

林欽榮趁上班尖峰時間赴鼎山家樂福前現場視察，聽取捷運局整體工區進度及周邊交維簡報，他要求滾動檢討，將施工對交通衝擊降到最低，並責成捷運局掌握工程進度，依各項優化調整方案儘速讓輕軌成圓。

對於捷運局簡報輕軌二階整體整備進度超前，A工區預定21.6%，實際近23%；B工區預定6%，實際近9%；D工區預定9%，實際近10.9%。林欽榮期許施工團隊未來C工區進度迎頭趕上。

另外，面對這兩週極端氣候豪大雨，林欽榮也責成捷運局、水利局檢視輕軌沿線排水規劃；捷運局及高捷公司再次檢討極端氣候下防災SOP。

目前「高雄輕軌二階」已架設施工圍籬路段，包括大順一路（龍勝路至博愛路）、（自由路至河堤路），大順二路（日全街至士良街）、（大昌消防分隊及建興路），以及美術館路（美術東二路至美術東四路）。市警局交通大隊配置員警22名、協勤義交68名，確保上下班交通尖峰時段整體車流運行順暢。

依交通局智慧運輸中心統計，博愛路以西的大順路段（A工區-龍勝至博愛）車流減少14.5%、替代道路（同盟路、明誠路）車流增加3.9%；博愛路以東大順路段（B工區-自由至河堤、C工區-日全至士良及D工區-大昌消防分隊至建興），車流減少16.2%、替代道路（同盟路、建工路）車流增加7.9%，整體車流具有轉移效果。另A、B、C工區，整體平均旅行速率與施工前差異不大，仍維持原有服務水準。