壽山動物園徵保育員 低薪卻是夢幻職業

高雄市壽山動物園正大改造，預計明年9月重新開張，即使沒對外開放，動物照養、搬家等任務，仍由保育員挑大梁。現有21名保育員，年紀31歲至62歲不等，最近招兵買馬兩個職缺，必須是生物相關科系，要考負重術科、口試，引起愛動物人士討論。

16日徵才截止，園方目前尚未收到履歷，低薪可能是因素，保育員剛入行起薪僅26K，除清掃生活空間、餵食，偶爾要餵藥等，工作過程有風險，須對與動物互動有熱情，才能樂在其中。39歲保育員張淑萍負責照顧侏儒河馬等，她說，和動物朝夕相處建立好默契與情感，那滿足感是無價的。

壽山動物園園長莊絢智說，保育員算廣義公務員，屬於職工，待遇不算高，剛入行起薪加上危險加給，實領約26K，老一輩穩定性高，通常做到退休，人與動物一起變老，那種情感就像家人，離不開彼此。年輕一輩保育員流動率相對高，若遇到更像嚮往的工作就可能離去，近年陸續有保育員退休或異動，才會開缺徵才，今年職缺有2名。

保育員徵才條件是有大專以上學歷，且必須是生物相關科系，年齡沒限制，負責動物照養，因園方正進行工程，也要協助動物搬運等任務。

在壽山動物園當保育員近4年的張淑萍，負責照顧侏儒河馬、鱷魚、鱷龜等，也有照料狐獴、馬來熊、波爾羊等，要了解每一種動物習性，她說，即使是長時間相處互動，還是不能忽略風險，餵食等過程要保持安全距離，避免在同一空間。

若動物受傷，獸醫會診斷開藥，保育員就要幫忙點藥、餵藥照顧，例如今年7月間，侏儒河馬「春圓」左眼受傷，她幫「春圓」左眼點藥，彼此默契、互信十足，張淑萍說，若跟動物不熟，千萬不能如此靠近，否則可能有遭攻擊等風險。

張淑萍是屏科大野生動物保育研究所畢業，陸續待過南投特生中心、屏科大野生動物收容中心等，她喜愛與動物相處，保育員對她而言是符合熱情與專長的夢幻職業，看到動物開心過生活，那份感動與滿足，不是金錢能衡量的。