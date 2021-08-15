高雄桃源斷橋8天 原住民發揮天生農漁獵長才自給自足

高雄桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里因唯一聯外道路，因明霸克露橋遭沖斷成孤島，斷橋已超過一周，物資目前仍靠空運進入，受困的3個里486名居民，因斷橋時間拉長，空運物資開始捉襟肘見，部分原住民近期開始發揮農漁獵長才，設法採捕自給自足，來解決生活難題。

桃源區復興里一名謝姓居民說，橋斷以前，山區連日豪雨，很多鄉親幾乎未下山過超過一周，加上斷橋至今超過一周，等於15天沒下山整補，甚至已經有原住民發揮農漁獵長才，透過野外採捕自給自足。

空運直升機採買周二、五運送物資，但因載重有限，部分住戶仍因物資不足出現生計問題；有居民擔憂，除了每天要善後家園，還要減少進食，煮飯用的瓦斯也逐漸用盡，且部分鄉親也無法回診或領取慢性病藥物，另外，山區也無法繳納電話費。

據了解，目前空運物資，會集中在社區活動中心，分裝成一份，依照戶數前往領取，預計周二可能會運送冷凍肉品、蔬菜及米時來滿足居民需求。