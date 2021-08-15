高市議長曾麗燕今赴桃源區慰問 盼早日找到謝宜真
高雄桃源明霸克露橋遭沖斷已超過一周，各界持續對災區送暖並表示關心，先前議會發起捐贈物資，也陸續送入災區後，今天高雄市議長曾麗燕深入桃源災區，探望連日辛勞的救災救護人員，她也再三叮嚀，執勤要以安全為重，並代表議會送上關懷與感謝。
此外，曾麗燕也前往慰問落水失蹤的代表謝宜真家屬，還說，自己與謝代表有數面之緣，深刻體會她是一位認真負責的民意代表，對她的失蹤感到非常難過，期盼奇蹟出現。謝代表家屬期盼，在天候允許及安全的情況下，市府可以持續進行搜尋，不要放棄。
今天中午曾麗燕與市議員賴文德、市議員李雅靜、市議會秘書長黃錦平等人陪同，代表議會前往桃源區公所、六龜警分局桃源分駐所、消防局第六救災救護大隊等基層人員與國軍弟兄，加油打氣並致贈慰勞金。
「大家辛苦了」曾麗燕對所有不眠不休投入搶修工程的人員，以及救災救援人員表達感謝，她說，山區在豪大雨沖刷後，土石仍然不穩定，隨時可能崩塌，希望所有投入災區的工作人員都要注意安全，做好自我保護。
復興、拉芙蘭、梅山三里因唯一聯外道路明霸克露橋遭沖斷成孤島，對此，桃源區長謝英雄期盼，市府工務局能協助公路總局在玉穗溪建置安全性較高的流籠，以利物資及農特產品的運輸。
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