高雄芭樂農損超過2千萬 向中央爭取納入免勘災損率項目
高雄市農業局表示，8月受到西南氣流連日豪雨影響，芭樂農損顯現，統計到今天，高雄農損已超過9497萬，其中芭樂農損達2132萬元，僅次於木瓜。市長陳其邁也前往燕巢區瞭解受損情況，並指示農業局向中央爭取納入免勘災損率品項，以加速救助金核撥，協助農民。
農業局表示，針對這次農損，農委會11日公告簡化程序，「非溫室」栽培木瓜、龍眼、西瓜、香瓜、洋香瓜、文心蘭、火鶴、瓜果類及短期葉菜類，都不受到災損20%限制，得免勘災損率；農友申請有關品項，如果有產銷履歷、天然災害救助有案、投保農業保險、領有對地綠色環境給付計畫等文件者，經各區公所查證確認更可免除現勘程序，也會預撥救助金。希望能協助已符合免現勘程序農友儘早取得救助金，讓農民儘速復耕。
農委會主委陳吉仲13日南下高雄美濃，向各區公所及農會說明公告的簡化程序，高雄產區反應芭樂受災明顯，但無納入免勘災損率品項，逐筆勘查恐影響撥款速度。陳吉諒指示有關免勘災損率品項得滾動調整，市府昨天已邀集農糧署、改良場，前往燕巢、阿蓮及大社等主產區確認普遍受災，有果實劣化、落果、花芽分化比例較低情形。
陳其邁表示，有關芭樂普遍受災，果樹水傷有遲發狀況，請受災20%農友在8月19日前向公所申辦救助，也指示農業局向中央爭取納入免勘災損率品項，以加速核撥救助金，並請民政局及轄下區公所與農業局，務必協助農友，從寬、從速、從簡，力求儘速撥款，希望中央跟地方政府一起協助農民早日復耕。
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