5人原民樂團的音樂夢 首張專輯結合母語與嘻哈搖滾

南台灣原住民樂團「Focus」，由5名排灣族、魯凱族熱愛音樂的青年人組成，他們來自各行各業，軍人、大學生、拳擊教練與物流工作者，創作從生活出發，今年8月下旬推出首張迷你音樂專輯「嘻哈、搖滾、原勢力」，收錄6首歌曲，詞曲創作幾乎由團長尤宏瑋包辦、傅雨帆擔任編曲，以饒舌Rap結合搖滾，加入母語文化的古謠，讓大眾看見原民樂團無限可能。

團員來自各行各業，健身房教練尤宏瑋擔任主唱、木吉他手潘霖鋒是職業軍人，物流公司工作的主唱顧爾文、電吉他手傅雨帆，與屏東大學一年級的唐以謙，他們首次參與專輯製作，今年在錄音時遇上疫情警戒，更多了不同挑戰。

高雄茂林萬山的魯凱族尤宏瑋說，疫情影響健身房沒有辦法開放，拳擊教練被迫停職，生活陷入暫時沒收入窘境，讓他一度消沉，好在團員們的鼓勵支持，調整心情，持續創作和專輯錄音，找到學校助理工作，如今疫情降級，健身房也重新開放。

屏東排灣族顧爾文說，希望透過音樂獲更多人認同，「Focus就是我的維他命」，平常在物流工作站工作，遇上疫情，工作量變大，但只要一下班接觸音樂，頓時快速充電，衝勁滿滿。

擔任電吉他的傅雨帆是屏東三地門鄉排灣族，他說，父母親都是神職人員，父親在高三時因病過世，國中時受父親影響接觸吉他，在教會學習各種樂器，「完成這張專輯，是獻給天上父親的禮物」。

木吉他潘霖鋒是屏東縣來義丹林村排灣族，高中畢業後他從事職業軍人，他說，當兵期間，在女友學校聚會認識Focus主唱宏瑋、雨帆與爾文，他們將嘻哈、搖滾與母語融合，才了解部落的文化多麽美，因此加入Focus樂團；屏東大學一年級唐以謙，是樂團中年紀最輕者，來自屏東縣霧台鄉阿禮部落，疫情警戒，在家裡上網路視訊課程、練鼓。

Focus的首張專輯「嘻哈、搖滾、原勢力」由無虞音樂工作室發行，專輯收錄6首歌曲，其中「孤巴察峨Gubatsaeh」，是專輯中唯一族語創作，將萬山部落傳說故事以魯凱族語饒舌闡述，加入古謠，結合搖滾樂團呈現，他們希望讓第一次接觸這首歌的民眾，感受原民文化。專輯將在8月27日發行，可在博客來網路、五大唱片、佳佳唱片、誠品書店（含網路）與光南大批發購買。