護樹團體控高雄輕軌粗暴移樹 捷運局：配合美術館景觀

台灣森林城市協會今天質疑因為高雄輕軌工程，美術館區樹木被粗暴移植，斷頭修剪、沒有土球、沒有養根，令人心痛。高雄市府捷運局表示，此非輕軌工程，是配合美術館園區整理景觀進行16株樹木移植、與10株樹木移除。

台灣森林城市協會理事長莊傑任表示，美術館樹木因為輕軌工程被粗暴移植，沒有任何土球，斷頭修剪，沒有養根，徹頭徹尾違規的作法，最起碼移植要依照正確的方法，把傷害減到最低。公共工程移植大樹沒有幾個案例是好的，而且就算是在好的技術下，對樹的傷害也確實存在￼￼，能免則免對樹才是最好的￼。

高雄市捷運局副局長吳嘉昌表示，此處並非高雄輕軌工程範圍，而下為了配合美術館園區整理景觀而進行的樹木移植，經協調共要移植16棵阿勃勒、茄苳、小葉欖仁等，就近移植到美術館園區內；另外則要移除10棵黑板樹、掌葉蘋婆。

捷運局表示，移除的10株樹木是有些生長不良、病蟲害、或是民眾投訴有異味的；但是像小葉欖仁、茄苳、阿勃勒等，就會移植到美術館園區內的樹群處。