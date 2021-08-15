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高雄桃源斷橋屢遭土石流中斷 工務段重新擬定施工策略

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄桃源明霸克露橋的玉穗溪上游，屢次發生土石流，讓搶修工程受阻。本報資料照片
高雄桃源明霸克露橋的玉穗溪上游，屢次發生土石流，讓搶修工程受阻。本報資料照片

高雄桃源區明霸克露橋遭沖斷，已超過一周，復興、拉芙蘭、梅山三里成孤島，便橋何時搶通，成為居民與外界關注的焦點，然而高雄山區仍有零星雨勢，造成玉穗溪土石泥流不斷，數度中斷搶修工程，基於安全考量，甲仙工務段近期暫緩搶修工程，重新研擬更安全的搶修策略。

8月13日下午3時許，桃源玉穗溪上游發生短延時降雨再度引發土石流泥流，2分鐘內，便導致原先搶通的300公尺便道，又遭土石、泥沙覆蓋，所幸，工程人員及時撤離才未傳出傷亡。

對於先前土石泥流再發，工程人員仍心有餘悸，且看著對好不容易請通便道，被覆蓋心裡非常複雜；因這次的經歷，這兩天工務段暫緩搶修工程，並研擬新的工程策略。

甲仙工務副段長呂修賢表示，今天派員前往玉穗溪上游查看，尋找更高的制高點，作為土石流觀測點，盼能及早預警，讓工程人員能有更充裕的撤離時間，也確保工程安全。

呂修賢說，雖然這兩天修工程暫緩，但昨天上午以及今天仍會在安全區域清理土石與淤泥，以利後續工程，另外，現場仍留有機具待命，配合警消的搜救行動。

工務段除了重新研擬搶修策略，制定更安全的施工辦法，同時也跟桃源區公所討論，如何進行流籠裝設工程，目前正在探勘，尋找適宜的架設地點。

高雄桃源明霸克露橋的玉穗溪上游，屢次發生土石流，讓搶修工程受阻。本報資料照片
高雄桃源明霸克露橋的玉穗溪上游，屢次發生土石流，讓搶修工程受阻。本報資料照片
高雄桃源明霸克露橋的玉穗溪上游，屢次發生土石流，讓搶修工程受阻。本報資料照片
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