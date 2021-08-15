斷橋便道工程受阻擬架流籠 高市府：評估兩側地層立柱
高雄桃源區明霸克露橋8月7日被水沖毀，復興、拉芙蘭、梅山三里成孤島，斷橋便道搶通作業困難重重，市長陳其邁指示工務局研議以架設流籠等方式來解決物資運補問題。工務局長蘇志勳表示，流籠架設需河流兩側立柱，正了解地層狀況。
高雄市工務局積極搶修明霸克露橋便道，但山區間歇降雨讓作業變得困難且危險。為了維持桃源區居民的民生物資來源不致匱乏，陳其邁表示，除了協助空勤總隊及其他方式全力運補，並要求工務局研議以架設流籠等方式來解決物資運補。
工務局長蘇志勳表示，「流籠」是一般原住民區在特殊狀況用來運送物資的方式，利用索道及吊掛的裝載平台，橫越渡河。明霸克露橋位處布唐布那斯溪、荖濃溪、玉穗溪交會口，搭設流籠需在河的兩側立柱，養工處正在掌握評估兩側地層狀況與合適的設置地點，若便道短時間無法搶通，至少協助解決物資運補燃眉之急。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言